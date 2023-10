Tamara po celotedenskem garanju: Videti smo katastrofalno

Mlin se bo vrtel vse do prihoda gospodarice Nade, a bo Nušina družina vse do konca bolj motivirana. Tamara o zahtevni tedenski nalogi: "Garali smo noč in dan. Mislim, da se vidi na naših podočnjakih. Videti smo katastrofalno." Nuša bo zadovoljna: "Moka je super, gladka, fina. Tako da mislim, da nam zmaga ne uide." V Marcelovi družini pa bo prišlo do nenavadnega preobrata. Tim Novak: "Zanimivo, ves teden so garali, pa delali, zdaj pa nič." Suzana Bajrić: "Včeraj so bili še vsi prepričani, da bodo zmagali. Tako da ne vem, kaj se je danes spremenilo."