Tamara psihično na tleh: Jaz ne morem več

Tamara Talundžić bo potožila Niku Trilerju, Ines Dužič in Anji Malešič, da je psihično na tleh. Tamara: "Jaz ne morem več. In da bom jaz samo sebe uničevala zaradi tega, ker ena smrklja noče delati." Povedala bo, da ne vidi rešitve: "Dokler nekdo ne zapusti kmetije skozi areno." Njena družina bo sicer ugotovila, da so narobe naredili streho kozolca. Nik: "Šlo je pol dneva v nič, tako da nas bodo oni po moje ujeli." Oranžna družina pa bo ugotavljala, da jim primanjkuje materiala, zato bodo šli krast k sosedom.