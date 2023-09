Tamara se bo jezila na sotekmovalko: To je grda igra

Družini bosta v nocojšnji oddaji izbirali izzivalca in prav dvobojevalca. Na tapeti bo Sara Bajec, o izzivalcu pa bo na koncu odločal glava Franc Rajšp. Glava družine prvega tedna Klara Vodopivec pa bo s svojimi besedami razburila sotekmovalke. Tamara: "Zdaj pa se bomo igrali drugače." Kasneje se bo jezila: "To je grdo, to je grda igra."