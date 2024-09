Tamara Talundžić želi v Kmetiji zgraditi boljšo sebe

Tamara Talundžić je v prejšnji sezoni Kmetije pokazala veliko svojih vrlin, od delavnosti, pravičnosti, pa do materinske skrbi. Slednja je bila edino, zaradi česar se je zamajala njena borbenost. Po dolgih tednih se je vrnila v objem najdražje Tie in prav zaradi svojega sodelovanja v šovu lahko danes z njo preživi več časa. Tamara: " Lahko sem pustila službo, saj mi je Kmetija odprla vrata. S socialnimi omrežji lahko delam, to pa pomeni, da sem lahko več časa s svojim otrokom. "

Na vprašanje, ali ji bo letos na posestvu lažje, odgovori: "Uff, lažje zagotovo ne bo, se bom pa borila in delala prav tako kot v prejšnji Kmetiji. Lani je bilo težje, ker ko sem imela borbo z Davidom, je naslednji dan Tia praznovala svoj 5. rojstni dan in je bilo na kocki: naj se borim in ostanem ali naj grem domov in sem z njo za rojstni dan? Mislim, da je tukaj odgovor jasen."

Po koncu svoje poti v prejšnji Kmetiji je povedala, da bi se težko spet ločila od Tie. Letos je storila prav to, a zaradi drugačnih okoliščin. Tamara: "Vedno se je težko ločiti od hčerke, je pa res, da je leto starejša in da ne obstaja možnost, da bi zamudila njen rojstni dan, saj se letos Kmetija snema prej. Absolutno pa me tudi podpira pri tem in letos me je prosila, da bi me rada obiskala na kmetiji. Upam, da mi uspe."

Med drugim prihaja s posebnim namenom. Kot je zapisala v svoji tokratni predstavitvi, želi zgraditi boljšo sebe. Tamara: "Kmetija zame pomeni to, da se odmaknem od telefona. Veliko časa si sam s svojimi mislimi, to pa pomeni, da dejansko predelaš svoje probleme in nekako prideš do tega, da se zaveš, kaj ti v življenju največ pomeni, kaj je smisel življenja. Meni je lansko leto to zelo pomagalo in letos mislim, da bo enako."