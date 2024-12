Tamara vesela za Tima: Nikakršnega dogovora ni bilo v ozadju

Z Nikom ne govoriva, saj se mi enostavno ne zdi pošteno, da se moški spravi nad žensko z lažnimi obtožbami. Vsi smo vedeli, da je Nik Lauri pisal in ji pošiljal pikantne slike ter jo zavajal, na koncu pa je vse to obrnil proti njej in to se mi ne zdi pošteno. Stoj za svojimi dejanji!

Tako kot se je Tjaša trudila, smo se tudi mi. Tudi ona je bila gozdarka, morali smo skupaj odigrati! Je pa res, da sem čutila, da bodo prej ali slej hoteli izdati Tima. In žal se je to tudi zgodilo.

Bila sem blizu, vendar žal ni bilo dovolj. Vesela sem za Tima, res mu privoščim in še enkrat ponavljam, nikakršnega dogovora ni bilo v ozadju. Enostavno smo se lansko Kmetijo povezali, to Kmetijo pa še bolj, in kot vsakemu dobremu prijatelju vedno privoščim le najboljše. Roko na srce, ženska zelo, zelo težko zmaga v Kmetiji, saj sami vidimo, kako je. Je pa res, da vsako leto punce dokažemo, da smo težke nasprotnice.

Bila si tako zelo blizu superfinala, a je tja iz vašega klana uspelo priti samo Timu Novaku, ki je na koncu tudi zmagal. To je bil tudi tvoj in Anjin cilj, a hkrati kamen spotike. Zakaj sta ga tako podpirali oziroma kakšen dogovor ste pravzaprav imeli?

V tekmovanju si pokazala veliko, kot glava družine si se vsakič razveselila zmage, izjema je bila zadnja naloga, ko si dodobra razjezila gospodarico Nado. Ali so obiski v tistem tednu povsem omajali tvojo osredotočenost ali je bila težava v pripravah na finale, morda v utrujenosti?

Meni je tako žal, da nismo naredili zadnje naloge in da smo razočarali Nado, ampak bili so obiski po dveh mesecih. Enostavno nisem imela srca priganjati vseh, da gremo delat. To je bilo toliko emocij sreče, da nam je bilo vsem zelo težko. Plus finalni teden je bil, vsi smo bili že z glavo v arenah in doma.

V Kmetijo si se prijavila, ker v svoji prvi sezoni nisi pokazala vsega in da bi zgradila boljšo sebe. Ali ti je to uspelo?

Ja, pokazala sem, da znam biti odločna, se ne predati in stvar speljati do konca! Na to sem zelo ponosna.

Kakšna je bila vrnitev v realno življenje po tako dolgem času in kaj vse si morala nadoknaditi?

Lahko rečem, da sem po vrnitvi ostala nekaj časa doma z družino, potem pa sem že odšla spet pred kamere. (smeh)

Videli smo lahko, da ste z Anjo, Lauro in drugimi tekmovalkami Kmetije lepo praznovale tvoj rojstni dan. Torej se je v šovu rodilo lepo prijateljstvo oz. več njih?

Letos sem se odločila praznovati s puncami in prišle so vse: Anja, Laura, Polona, Maja, Suzana, Nuša! Rodila so se nova prijateljstva, ki bodo ostala večna.

V primeru zmage bi denarno nagrado oziroma del le-te porabila za potovanje. Kakšni pa so tvoji načrti za prihodnost?

Joj, o tem sploh nočem razmišljati. Kar pa se tiče prihodnosti ... Pustimo se presenetiti.