Tamara: Vsak ima kdaj slab dan

Tamara Talundžić je v prejšnjem tednu dobila nov zagon, potem ko je lahko videla in slišala svojo hčerko Tio . Toda teden se je končal z novim preobratom, družini sta se združili, na posestvu je zavladala kriza in tekmovalci morajo živeti v hlevu. Po prihodu iz arene je Tamara povedala, da potrebuje čas zase, zato se je s Pratiko umaknila na opazovalnico. Tamara: "Pred mano so zelo težki dnevi." Po eni strani si je želela ostati, po drugi spet ne.

Tudi tekmovalci so opazili, da je Tamara, ki sicer velja za eno večjih garačev na posestvu, zamišljena in slabe volje. Celo njena zaveznica Anja Malešič je potožila Tjaši Vrečič, češ da ji to jemlje veliko energije. Tamara ji očitno tega ne zameri: "Vsak ima kdaj slab dan, to pa seveda vpliva na vse." In kaj je sploh botrovalo tej spremembi razpoloženja? Tamara: "Moje misli so bile nekako doma, je pa res, da sta združitev in selitev v hlev pripomogli k temu."