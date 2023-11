Tamara zmagala v moči, David je rezultat izenačil

Dvobojevalca David Peter Sekirnik in Tamara Talundžić sta začela veliko bitko za obstanek. Tamara je v moči ugnala Davida, slednji je po dvoboju v spretnosti rezultat izenačil. Kdo bo zmagovalec arene, bo znano jutri.

'Moraš biti tri korake naprej' Tamara Talundžić je pred odhodom v kajžo povedala, da se bo borila kot žival. David Peter Sekirnik za razliko od nje sprva ni bil motiviran, povedal je, da ga doma čaka super punca, kar bi bila lepa tolažilna nagrada zanj. Dvobojevalca sta se v kajži dogovorila, da bosta v primeru poraza drug drugega imenovala za glavo družine. Tamara: "Jaz mislim, da če želiš zmagati v Kmetiji, moraš biti dober manipulator. Moraš znati igrati igro, moraš biti tri korake naprej."

icon-expand Dvobojevalca Tamara in David v kajži FOTO: POP TV

Kdo se baha z Žanovim perjem? Žan Simonič se je trudil dokončati tedensko nalogo, saj je ena hiška v živalski vasici manjkala. Odločil se je, da bo zavrnil vsako pomoč, saj je bil jezen na družino. Žan: "Že zdavnaj sem ugotovil, da se ostali bahajo z mojim perjem, in to ne bo šlo več tako naprej." Suzana pa je komentirala, da se njenemu dragemu ni zdelo prav, da je bil sploh izbran za prvega grešnega kozla, saj velja za zelo delavnega. Tedenska naloga je opravljena Družina je malce pred prihodom Nade poprijela za delo in tedensko nalogo dokončala, ko se je gospodarica že pripeljala na posestvo. Nad živalsko vasico je bila navdušena, jo je pa zmotila sveža barva. Potem ko je poskusila še vse sladice, ki so jih morali pripraviti v okviru tedenske naloge, pa je povedala, da mora še malo razmisliti. Ni pozabila niti na ogled hiše, med katerim je bila prijetno presenečena. Na koncu je razkrila, da so tekmovalke odlično opravile tudi kulinarični del naloge. Družina je tako dobila nove člane, male živalice.

Tim zaseje dvome Tim Novak je v areni zanetil ogenj, ko je razkril, da je Marcel Verbič imel veliko za povedati o Žanu Simoniču. Slednji je to zanikal, povedal je, da ga je zmotilo samo to, da je Žan med enim izmed glasovanj ščitil Suzano, njega pa 'potunkal'. Zdelo se je, da Žanu vse skupaj ni všeč, a je povedal: "V bistvu me sploh ne zanima, jaz sem prišel sem tekmovat."

Tamara užene Davida v moči Tamara se je kot druga dvobojevalka odločila, da se bosta z Davidom pomerila najprej v moči, nato v spretnosti, znanje je prihranila za konec. Dvobojevalca sta se tako najprej pomerila v igri 'čaplja'. Z nogo sta morala gugalnico čim dlje držati v istem položaju in paziti, da se ne prevrnejo vrči na drugi strani le-te. Dvobojevalca sta vztrajala več kot 20 minut, na koncu pa David ni mogel več zdržati. Tamara po zmagi v moči: "Občutek je fenomenalen." David: "Tole se ni ravno izšlo po pričakovanjih."

David izenači rezultat V igri 'zadetek v polno' sta morala dvobojevalca odpreti konzolo s številkami, ob tem pa sta morala prešteti predmete, ki so se skrivali pod vedri na mizi. David je prvi vnesel pravo kombinacijo številk. Tako je lahko odprl konzolo, v kateri je bil nož. Z njim je prerezal vrv in osvobodil žaklje. Še preden je Tamari uspelo ugotoviti pravilno kombinacijo številk, je David z njimi podrl že vse svoje tarče in rezultat izenačil. Dvobojevalca zato čaka še dvoboj v znanju. Kdo bo zmagovalec arene, bo znano jutri.

Kmetija je na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 21.15 na POP TV, vsako oddajo pa si lahko ogledate dan prej na VOYO.