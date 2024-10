Tamari pogovor s hčerko dal neverjeten zagon

Tamara Talundžić se je po dolgih sedmih tednih tekmovanja spraševala, kaj se dogaja doma in kako je njena hčerka Tia. Tamara: "Poleg tega jo tako pogrešam, res sem že dolgo brez nje, zato samo še odštevam dneve, da grem domov in da jo lahko objamem." Prav ta dan se ji je uresničila želja in je hčerko lahko tudi videla, pa čeprav samo med videoklicem. Ko jo je zagledala, je zajokala. Povedala je, da jo pogreša in da jo ima rada. Tamara: "Jaz sem kot ena jokica, moj otrok je pa bolj pogumen kot mami. Lahko sem ponosna na to, kako je vzgojena."