Tamarina neskončna ljubezen do hčerke: Moje srce je polno

Tamara Talundžić je jokala od sreče, ko je po 60-ih dnevih na posestvu zagledala svojo hčerko Tio. Tamara: "To je bila moja edina želja. Jaz ne znam opisati teh občutkov. Mislim, da vse mamice vedo, kako težko je to, ampak zdaj je tukaj, zdaj bom dala vse od sebe." Tekmovalko so obiskali tudi sestra, nečakinja in Tiin oče. Tamara: "Malo sem žalostna, da niso še ostali prišli, službe so, ampak samo da je moja Tia tu."