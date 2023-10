Tamaro razžira zaradi ločitve od hčerke: Nočem, da bi bila jezna name

Dan je bil za Tamaro Talundžić zelo težek in čustven, saj je zelo pogrešala hčerko. Povedala je, da sta jo s partnerjem dobila, potem ko sta že povsem obupala, da bosta sploh kdaj postala starša. Tamara: "In potem nama je uspelo in je to nekaj najlepšega." Sedaj je na posestvu že skoraj pet tednov in tako dolgo še nikoli ni bila ločena od nje. Tamara: "Nočem, da bi bila jezna name ... Če bi jo vsaj za sekundo slišala, vem, da bi imela še za en mesec novega zagona."