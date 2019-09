Tanja je izgubila mamo, ko je bila stara komaj tri leta

Člani družine imajo možnost, da svojim najbližjim pošljejo pismo in se izpovedo v posebni hiškici na posestvu. Tanja Balabanić jo je izkoristila ob nečakovem rojstnem dnevu, na katerem ni mogla biti prisotna zaradi sodelovanja v resničnostnem šovu Kmetija in zaradi česar ji je bilo zelo hudo.

Težko pri srcu ji je bilo tudi zaradi tega, ker je zelo navezana na svojega očeta in sestro, še posebej zato, ker je njena mama umrla, ko je bila stara komaj tri leta in pol. V solzah je dodala, da svojo mamo vsak dan izjemno pogreša, v najbolj težkih trenutkih pa se tolaži z mislijo, da je ob njej in pazi nanjo.

Kmetija na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV. Vsaka oddaja pa 24 ur prej na VOYO.