Tanja o izkušnji s Kmetijo: Srečnejša in bogatejša sem, tako notranje, kot na računu

Tanja Balabanić o tem, kako je bilo, ko se je po dveh mesecih bivanja na posestvu vrnila v realnost, in kako se spopada z negativnimi komentarji. Odkrita je bila tudi glede tega, kakšen je v resnici njen odnos s tekmovalcem, s katerim so jo povezovali tudi v romantičnem smislu.

V dvoboju s Saro Rutar si pokazala veliko mero borbenosti. Po dveh dvobojih sta bili izenačeni, a je bila Sara očitno bolj pridna učenka na posestvu. Ti je žal, da nisi tudi sama večkrat poprijela za Pratiko? Hvala. Niti malo mi ni žal. Dosegla sem tisto, kar sem želela, in še bolj sem želela domov. Jan Klobasa je pred dvobojem povedal, da bo prvič postavil čustva pred taktiko in si je želel tvoje vrnitve. Kljub njegovim in Tilnovim izjavam, da sta zgolj prijatelja, gledalci in mediji temu še vedno ne verjamejo povsem. Da razčistimo enkrat za vselej, ali sta par ali sta res samo dobra prijatelja? Jana obožujem od prvega dne in to je še en dokaz več, kako zelo pristna so bila čustva z obeh strani. Jan je prava duša, samo tega na srečo ni pretirano kazal. V igri je bil izredno osredotočen na zmago in je čustva pustil doma, edino do mene jih ni mogel povsem brzdati, do vseh ostalih pa še kako. In zato mu dajem kapo dol in sem mu res do neba hvaležna, da je tudi mene vseskozi dvigoval in mi dopovedoval, da naj neham misliti na druge in naj začnem misliti samo nase. Hvala, Jan!!! Jana imam resnično rada, kot da bi se poznala celo življenje. Velikokrat nisva potrebovala izreči niti besede, dovolj je bil pogled, pa sva točno vedela, kaj si misliva. Z Janom se še danes slišiva čisto vsak dan, poveva si čisto vse in sva bila in bova ostala le na prijateljskem odnosu. Kar ljudje pišejo, mislim, da mi ni treba poudariti, da je vse skupaj malo preseglo mejo dobrega okusa, ampak nekaj pa morejo početi v življenju, mar ne?

Prijatelja za vedno FOTO: Rene Šantić

Pa se predstavljaš v resni zvezi z več kot deset let mlajšim moškim? Nikoli ne reci nikoli, ljubezen niso številke. Ali bo mlajši, ali starejši, mi je vseeno. Pomembno mi je, da nama bo lepo, da bova srečna ... Prijatelja sta ostala tudi z Renejem Šantićem, ki te je s pomočjo najdenega sporočila poslal v areno. Kako danes gledaš na njegovo potezo, zaradi katere si izpadla iz bitke za 50.000 evrov? Vedela sem, kaj se bo zgodilo. Janu sem že večer prej povedala, pa mi ni verjel. Ko se je dejansko zgodilo, je bil pa čisto iz sebe. Reneju ne zamerim, tako je čutil in naredil, njemu je bilo bistveno težje, kot meni, ampak kot sem povedala že takrat: “Ni se mi treba opravičevati, ker se mi nimaš za kaj.” Vesela sem, da je tudi on v šovu spoznal zelo dobro prijateljico Saro. Mimogrede, se ti zdi, da bi moral Rene glede na predstavo na dekliščini spremeniti poklic in postati profesionalni plesalec striptiza? Definitivno je izpeljal noro dekliščino in nam popestril večer s striptizom. Na moji dekliščini ga hočem imeti (smeh). V šovu si večkrat izjavila, da si se prišla samo zabavat, toda glede na to, kako vneto ste taktizirali ‘klanovci’, to zveni malce kontradiktorno. Se ti ne zdi? Rekla ja, pa niti malo ni bilo tako. Delali smo res cele dneve, tudi snemanja so bila za nas poleg naloge, tržnice in skrbi za živali zelo naporna. Vsakemu privoščim, da to preizkusi, in vidi, kako poteka po 14 do 16 ur snemanja na dan za 1 uro šova, ki ga vidijo po televiziji. Taktiko je delal Jan, jaz sem pa sledila ali pa ne ... Nikoli mu nisem škodovala, ampak se tudi nisva vedno strinjala. Med drugim si izkusila življenje prave kmetice, oziroma koliko dela je potrebnega na kmetiji. Kako težak se ti je zdel ta del tekmovanja? Ogromno dela je na kmetiji in moram priznati, da mi je bilo zelo všeč, niti eno delo mi ni bilo težko. Uživala sem maksimalno in sem zelo hvaležna Janu, da me je naučil vsega, kar se tiče živali in kmetije, celo traktor me je naučil voziti, tako da sem tudi izpit opravila. Hvaležna sem tudi Danijelu in Borutu, da sta me naučila delati z orodjem.

Bilo je naporno, a tudi zabavno FOTO: Rene Šantić

Na posestvu je večkrat zavrelo in nekajkrat bi se tekmovalci skoraj stepli. Ti si vsakič pokazala odločnost in pogum, saj si posegla vmes in razboriteže tudi ločila. Od kod ta pogum? Morda iz mladosti, ko si tudi sama večkrat izzvala oziroma se znašla v takšnih situacijah? Taka sem po naravi in to mi je ostalo zaradi lokalov, v katerih sem delala. Ko je prišlo do pretepa, sem vedno jaz mirila situacijo. Vedela sem, da če bosta skočila Jan ali Tilen, da bosta takoj diskvalificirana, in tu je bil glavni razlog. Nisem želela, da na tak način zapustita šov. Še enkrat bi naredila isto, sploh pa za Jana in Tilna. Kakšna je bila vrnitev v realnost po dolgih dveh mesecih? Prelepo se je bilo vrniti, komaj sem čakala. Mislim, da noge sploh nisem dala dol z ‘gasa’, ker se mi je tako mudilo na Vrhniko. Presrečna sem bila, ko sem videla svoje, sredi noči sem se morala ustaviti pri njih, nisem mogla dočakati jutra. Pri meni doma me je pa tudi pričakala posebna oseba v mojem življenju. Kako je sodelovanje v šovu vplivalo nate? Ali si zaradi te izkušnje, kot si pričakovala, močnejša in notranje bogatejša? Srečna sem za to izkušnjo ... Velika hvala, ve se, komu. Res mi je dala ogromno za misliti. Predvsem to, da morem začeti sebe postavljati na prvo mesto. Res bolj cenim čas, ki ga preživim z družino, ki sem jo neizmerno pogrešala. Srečnejša in bogatejša sem, tako notranje, kot na računu (smeh). Si morda prišla tudi do spoznanja, da preveč kadiš? Ah, dajte, no. Ne. To je moja slaba navada in dokler mi bo prijalo, bom kadila. Ko bom nosečka, če ne prej, pa močno upam, da mi enostavno ne bo več pasalo, kot se je zgodilo moji sestri. Kako pa se spoprijemaš z negativnimi komentarji na svoj račun in kakšnih odzivov si deležna v realnem življenju? Če in ko imam čas, seveda vržem še kakšno kost za glodanje, da imajo ljudje kaj početi. Drugače pa se z njimi ne obremenjujem. Če bi gledala na to, kaj bodo rekli drugi, ne bi nikoli mogla početi tistega, kar me veseli. Nisem se rodila, da bi ugajala vsem, ampak sebi in svojim najbližjim. V realnem svetu imam zelo lepe odzive. Niti ene same kritike še nisem dobila ali grde opazke, to nam vse pove ... Sicer pa je pomembno mnenje ali kritika ljudi, ki me poznajo, ostali pa tako pljuvajo in žalijo, ker nimajo drugega dela in ker se morajo z nečem ukvarjati. Mi je pa žalostno, kam smo prišli, koliko ljudi je nesrečnih in nezadovoljnih, ker če si srečen in zadovoljen, zagotovo ne visiš na Facebooku in pljuvaš po ljudeh, ki so bili v šovu. Komentirajo obnašanje drugih in ne opazijo, kako se obnašajo sami. Način, kako napišeš nekaj, tudi veliko pove o obnašanju same osebe, tako da pljuvajo slabši od tebe, boljši pa se nimajo časa ukvarjati z drugimi, ker imajo preveč dela sami s seboj.

Bogatejša v vseh pogledih FOTO: POP TV

Če se ozreš nazaj, ali bi kakšno stvar, dejanje ali izjavo, spremenila? Mislila bi samo nase in čustva dejansko pustila doma, dejanj ali izjav ne bi spremenila. Saj pravim, pri Sari me je res povsem dotolklo in mi je žal, da sem se na nek način navezala nanjo. Zmago in glavno nagrado bi verjetno najbolj privoščila dvojčkoma. Imamo prav, kajne? (Smeh) Mislim, da to ve cela Slovenija. Res jima iz srca privoščim zmago, ker sta oba veliko prinesla na kmetijo. Od dela, nalog, skrbi za živali, zabave, norčij, skratka, vse sta imela pod kontrolo. Res bi bil dolgčas na kmetiji, če ju ne bi imeli. Mislim, da se to tudi vidi, saj se tudi v oddajah vse vrti okoli dvojčkov. In mene seveda (smeh).