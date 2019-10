Tanjo so razočarali že skoraj vsi, v areno gre s poškodovano Damjano

Tanja Balabanić je za drugo dvobojevalko izbrala Damjano, ki mora v areno že drugič zapored. Slednja je zaradi poškodbe roke napovedala, da se ne bo borila. Pred tem se je Tanja sporekla z Denisom Šajherjem Kovačičem, ki pa ni ostal tiho.

Simona že drugič skrila Pratiko V gozdu ni bilo tako zabavno, kot na posestvu, kjer so tekmovalci zamenjali vloge. Bojanu se je zdelo sumljivo, ker Simona ni dobila skrite naloge. Vsaj tako jih je prepričevala sama, hkrati pa je bila na trnih, ker je spet uspela skriti Pratiko, da bi jo le vrnila na posestvo.

Bojana je zanimalo, zakaj Simona ni dobila skrite naloge. FOTO: POP TV

Tanjo je prizadel še Rene Adrijana in Rene sta pojasnila Tanji, kako je prišlo do zapleta pri glasovanju, zaradi katerega je dobila tri, namesto obljubljenih dveh kamenčkov. Tanjo je bolj prizadelo to, da je Rene svoj kamenček namenil njej, saj se že dolgo poznata. Tanja: "Vsak pride na svoje mesto prej ko slej." Ko ju je Tanja vprašala, ali imajo Pratiko, sta ji, kot se je izrazila Adrijana, "prikrila resnico".

Tanjo je prizadelo, ker je Rene glasoval zanjo FOTO: POP TV

Išče se Pratika Na posestvu je bilo napeto, saj se je bližal izbor druge dvobojevalke, v gozdu pa, ker je izginila Pratika. Rene je imel občutek, da jo poskušajo skriti pred njim. Pregledal je gozd in hišo, nakar so na posestvo poslali Simono, da bi povprašala, če jo imajo morda člani družine, kar je bilo zanjo kot naročeno.

Simonine igralske veščine FOTO: POP TV

Damjana že drugič zapored druga dvobojevalka Pred izborom druge dvobojevalke sta si v lase skočila Tanja in Denis. Še pred kratkim sta bila prijatelja, ko pa ji je Mariborčan namenil svoj kamenček, so se odnosi med njima spremenili. Ko sta si izmenjala nekaj očitkov, je Tanja izbrala drugo dvobojevalko. Odločila se je na podlagi tega, koliko možnosti ima v areni. Že drugič zapored mora na dvoboj Damjana. Slednja je o Tanjini odločitvi ustvarila svoje mnenje: "Mi ni všeč, da se nekaj govori, potem se pa tega ne drži ... Ker najhuje je to, da pljuvaš, potem pa ližeš." Po izboru je povedala Tanji, da se ne bo borila, saj ima poškodovano roko.

Izzvala je poškodovano Damjano FOTO: POP TV

S ponvijo ga je po nagi zadnjici Na posestvo je prišla Darinka Košenina, ki je pripeljala sestavine za nalogo. Trgovanje je hitro zašlo v malce nenavadne vode, kajti Luka je Denisa, da bi si priborila več dobrin, s ponvijo po nagi zadnjici.

Vse za dobrine FOTO: POP TV

Optimizem kljub neupoštevanju navodil Borut je bil zelo optimističen in je kljub drugačnim navodilom gospodarice Nade menil, da imajo možnosti za uspeh. Zadovoljen je bil tudi, ker so se vsi med nalogo zelo zabavali. Izjavil je, da mu bo vseeno, če ne bodo uspeli, saj jih je naloga povezala. Zvečer so nazdravili, Božidara pa je pokazala še jodlarski talent.

Upanje umre zadnje FOTO: POP TV

Simona razkrije, kar bi moralo ostati skrito Simona je zaupala Adrijani in Reneju, kakšno skrito nalogo je imela. Odpadnika sta bila povsem šokirana. Adrijana: "Tiha voda bregove dere." Zaupala jima je tudi, da so jo člani družine zasačili in kakšnih reakcij je bila deležna. Reneja je skrbelo, kako bo to vplivalo na njihove odnose, Simoni pa je odleglo, ker si je olajšala dušo.

Ko Simona razkrije skrito nalogo ... FOTO: POP TV

