Tatjana: Najhujši teden v mojem življenju

Meni bo od tega tedna, ki sem ga preživela na kmetiji, ostalo v spominu najbolj to, da sem notri začela ceniti stvari, ki so ti zunaj nekaj čisto normalnega. Potem pa vse ostale stvari, kot so Žanov 'Človek ne jezi se' in pa zlagani obrazi itd.

Kot sem povedala, če je Domen želel postati kuhar na kmetiji, je to v redu, ampak to, da nam je povedal, da je delal bombetke doma oziroma za svoj posel, potem pa zmesi za kruh ne znaš pripraviti, potem si res kuhar z veliko začetnico. (smeh) Ampak kdo smo mi, da bi sodili po takih stvareh? On že ve, kakšno je njegovo zasebno življenje. Saj je vsak svoje sreče kovač. Domen, samo pogumno naprej.

Ah, Domen, Domen. (smeh) Lahko bi komentirala glede kuhinje, kuhe in dela nasploh. Če se je on odločil, da postane kuhar na kmetiji, se je pametno odločil, ampak samo do trenutka, ko ne začneš s svojo igro iti na živce sotekmovalcem (smeh). Jaz Domnu nisem mogla pomagati pri kuhi, ker ni potreboval pomoči, ker njegov moto je: 'vse sam'. Z veseljem bi pokazala svojo kulinariko, ampak Domnu je ta del odgovarjal in se nisem želela vtikati v stvari, ki si jih je človek zamislil. (smeh) Sem pa bila del kulinarike pri tedenski nalogi, ko sem predlagala jedilnik.

Domen te je izpostavil že prej, češ da mu v kuhinji ne pomagaš in da nimata enakega pogleda na kuhanje. Kako bi to komentirala?

Domen lahko govori stvari, ki izhajajo iz njega. Mene take stvari ne zabolijo, sploh pa ne od ljudi, ki niso del moje poti. Bili so samo sotekmovalci, tja nisem šla sklepat prijateljstev, temveč sem tam bila zaradi sebe. Jaz nasmeha nimam za obrambni mehanizem, ampak vsake oči imajo svojega malarja. (smeh)

Člani tvoje družine so te izbrali za drugo dvobojevalko, razlog pa je bil v tvojem doprinosu oz. delu. To je prvi izpostavil Domen Ofak, ki je bil mnenja, da se za tvojim nasmehom skriva bolečina, oziroma da so te kritike zabolele. Ali je imel prav?

Pred prihodom na posestvo si bila zelo motivirana, v mislih si imela zmago in denarno nagrado, s katero bi lahko uresničila svoje sanje. A je bilo domotožje preveliko, svoje otroke si preveč pogrešala. Kdaj si sprejela odločitev, da greš domov? Morda že pred kajžo?

Tako je, pred vstopom sem bila motivirana, ampak ta motivacija je padla že prvi dan odsotnosti od doma, saj je starejša hčera praznovala 10. rojstni dan. Ampak sem se nekako borila, da bi prebrodila to stisko. Zato sem se tudi odmaknila od tekmovalcev, saj nisem želela vlivati slabe volje drugim, ki so tudi pogrešali svoje domače. Napočil je tretji dan, ko sem začutila še večjo stisko, saj se je bližal rojstni dan druge hčere. Bolj kot sem poskušala to odmisliti, huje mi je bilo, in takrat sem si rekla: Tatjana, ne spadaš sem. In če bi lahko še enkrat šla skozi to, bi ravnala enako.

Kakšno pa je bilo snidenje s tvojimi najdražjimi in ali ste lepo praznovali 7. rojstni dan tvoje hčerke?

Huuh, domači so me vsi pričakali z solzami v očeh, kot da me ni bilo najmanj mesec dni. Ampak ko sem se vrnila domov, sem se najprej najedla in se naspala (smeh), drugo jutro sem pa videla moje sončke in to je bilo najlepše jutro. Če bi se borila in v dvoboju mogoče zmagala, bi se v sebi sedaj žrla, saj takšne trenutke ne bi zamenjala za nič na svetu. Na sebe sem ponosna, čeprav je bil samo teden, ampak je bil najhujši teden v mojem življenju.

Ogledala si si lahko tudi že prve oddaje šova. Ali te je karkoli presenetilo? Verjetno to, da sta Sara in Luka v resnici novinarja. Morda še kaj?

Presenetilo me ni nič, saj kmetija nikoli ni bila tako enostavna, da v njej ne bi bile skrite naloge. Vedeli smo, da nekaj je, ampak v zvezi z napačno osebo. Vsekakor pa je bila Sara kot tekmovalka zelo pridna in vešča pri stvareh, zato ji vsa čast in kapo dol. Sara, vse dobro.

Tekmovanje gre naprej, življenje pa tudi. Kakšne načrte imaš za prihodnost?

Za prihodnost trenutno nimam načrtov. Živim enako kot pred šovom – otroci, služba, dom. Tako da življenje teče po starih tirnicah naprej, ampak še z bolj trmasto in odločno Tatjano. (smeh)