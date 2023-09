Tatjana domov brez boja, namesto nje v areno štirje tekmovalci

Gospodarica Nada je za zmagovalno razglasila Timovo družino, zato sta v areno morali dvobojevalki iz hiše. Tatjana Prevolšek se je odločila predati boj, so se pa za oba klobuka glave družine pomerili štirje tekmovalci. Slavila sta Franc Rajšp in Kristijan Kozole.

Patricija se ne namerava prilizovati Dvobojevalke so se preselile v kajžo, pri čemer je Kristijan Kozole komentiral, da se Patricija Virant ni poslovila. Patricija pa je povedala: "Ko se vrnem, se nobenemu ne bi nikoli v življenju prilizovala, ker pač taka nisem. Raje grem sama, pa do konca, pa vsak teden v areno, pa vsak teden v kajžo, kakor da bi se komu tam priliznila." Maji Pavlovič pa je bilo težko, v kajži ji ni bilo všeč in upala je, da bo njena družina zmagala, da se bo lahko vrnila v hišo.

icon-expand Maji Pavlovič bivanje v kajži na prostem ni bilo všeč. FOTO: POP TV

Sara meni, da Domen v resnici ni kuhar Sara Bajec in Domen Ofak sta se zjutraj prerivala v kuhinji. Sara je bila mnenja, da si sotekmovalec jemlje zasluge za pripravo zajtrka, poleg tega je bil ukazovalen. Ko je povedala, da bo dvobojevalkama nesla zajtrk, je odrezal: "Tole je zdajle res čisto neprimeren trenutek, da greš ti gor, ker te potrebujem v kuhinji." Sara pa je presenetila z izjavo: "Domen pač ni kuhar, to je njegova taktika, da bi se obdržal v igri." Tim po zmagi evforičen, Klara v solzah Družini sta vse do Nadinega prihoda pridno pospravljali in kuhali. Najprej je bila na vrsti družina v hlevu in Nada je opazila, kako so uredili svoj del posestva. Nada: "Hlev ni bil še nikoli tako lep." Tudi notranjost jo je navdušila, saj je bila urejena in čista. Zadovoljna je bila tudi s prho.

icon-expand Gospodarica Nada med ogledom hiše. FOTO: POP TV

Klara je gospodarici podarila šopek in talisman za srečo. Nada je bila zadovoljna s čistočo v hiši, s prho na Klarino žalost ne. Sledili so predstavitev izdelkov, prta in okušanje jedi. Po vsem tem je Nada povedala, da je pred njo ena najtežjih odločitev. Za lesene izdelke je točko dobila Timova družina, točko za prt je dobila Klarina družina. Za jedi je točko prav tako namenila Klari, za prho jo je dobila Timova družina. Na koncu je odločala urejenost doma in Nada je ocenila, da so z manj materiala in več domiselnosti v hlevu naredili več. Tim je bil evforičen, njegova družina prav tako. Ko sta Patricija in Suzana Bajrić zaslišali harmoniko, sta vedeli, da jima ne bo treba v areno.

Tatjana preda boj in odide domov Ko sta dvobojevalki prišli v areno, je Tatjana Prevolšek naznanila, da bo boj predala in dan naklonila svoji hčerki, ki je praznovala rojstni dan. Družini je povedala, da je ponosna nanje, zaželela jim je srečo in jim položila na srce, naj bodo močni in povezani in da naj premagajo nasprotno družino. Tatjana je tako zapustila posestvo, Maja pa se je lahko vrnila na tribuno k svoji družini.

icon-expand Tatjana Prevolšek se je poslovila brez boja. FOTO: POP TV

Franc premaga športnika Alena Tatjana zaradi svoje odločitve ni dobila možnosti, da določi glavo družine. Člani so zato morali določiti dva tekmovalca, ki sta se pomerila za klobuk. To sta bila Alen Ploj in Franc Rajšp, pomerila pa sta se v igri moči 'Zrna zmage'. V najkrajšem možnem času sta morala premagati ovire na poligonu, nato sta morala odvezati vozle, da bi dobila žago. Z njo sta prežagala letev in osvobodila desko, ki jima je služila kot most preko sodov. Na koncu sta morala rešiti leseno drsno uganko in z nožem izprazniti vrečo koruze. Tekmovalca sta bila ves čas zelo izenačena, na koncu pa je bil hitrejši Franc, ki je tako postal novi glava družine. Alen je priznal, da so bili odločilni vozli, s katerimi je imel veliko težav. Alen športno: "Franc je res spreten, močen, pokazal je, da zna. Tako da kapo dol, Franc."

Strašno razočaranje za Tima, ostal je brez klobuka A to ni bil edini boj ta dan. Tudi Tim Novak se je moral za mesto glave družine pomeriti z enim izmed članov v hiši. Natalija: "Vprašanje pa je, kdo premore dovolj poguma, da se mu zoperstavi." Na koncu so člani določili Kristijana Kozoleta. Natalija je še pojasnila, da v letošnji sezoni velja novo pravilo. V družini, ki zmaga pri tedenski nalogi, si mora glava svoj klobuk priboriti. In sicer bodo to dvoboji v znanju oziroma igre 'Slamnata zmaga'. Dvobojevalca sta morala najprej potiho prebrati navodila za skrivno nalogo. Izbrati sta morala člana družine na tribuni, Tim se je odločil za Marcela Verbiča, Kristijan za Alena. Z njima sta morala samo s pomočjo dveh palic prenesti 10 bal slame, pri tem pa sta navodila lahko predala samo s pantomimo. Skrivno nalogo sta hitreje opravila Tim in Marcel, zato je lahko aktualni glava začel s kvizom, a ni dobro izkoristil prednosti. Kristijan, ki je v tistem skupaj z Alenom prenesel vse bale slame, je v kvizu takoj izenačil rezultat, nato prevzel vodstvo in na koncu tudi zmagal. Tako je postal novi glava družine in si je priboril tudi imuniteto v prihodnjem tednu. Kristijan je povedal, da se počuti fenomenalno: "Vedno sem si želel to poskusiti in zdaj imam to možnost. Upam, da bom dober glava družine." Tim je bil strašno razočaran in ni mogel skriti svoje jeze. Po njegovem mnenju si Kristijan klobuka ni zaslužil.