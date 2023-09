Tekmovalka Tatjana: Slovo od otrok je bilo zelo težko

Z denarno nagrado želi uresničiti svoje sanje: "Da bi odprla svoj posel in začela vse na novo. Kjer bi bila v prvi vrsti jaz. Saj moj moto je: brez dela ni jela. Delam v službi, ki me veseli, delo pa opravljam s srcem, ampak če je tvoje, se trudiš toliko bolj. Zato je vse, kar si še želim izpolniti v življenju, to, da odprem svoj posel in se trudim v prvi vrsti zase in za svojo družino."