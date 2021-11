Tedenska naloga pretežka? Člani družine so se uprli

Aljaž in Lina nimata več nadzora nad situacijo in zdi se, da so zdaj vajeti v Tjašinih rokah. V hiši v gozdu so določili novega glavo družine, ki je skupaj s preostalimi člani družine obupal nad tedensko nalogo, še preden so se je lotili. Izkazali sta se sicer Romana in Karin, vendar je njuna delovna vnema sprožila precej negodovanja.

icon-expand Stanka je budila kar s pokrovko in kuhalnico. FOTO: POP TV

V hiši v gozdu po Ambroževem odhodu ni več tako, kot je bilo. Dogajanje lahko spremljate tudi na VOYO, ki omogoča ekskluzivni enodnevni predogled vsake oddaje. Zdaj Stanka pripravlja zajtrk in kuha kavo, nad sostanovalci pa ni navdušena. "En smrči, drugi prdi, "je zaupala in udarjala ob pokrovko s kuhalnico, da jih je zbudila. Kljub vsemu pa je vzdušje v gozdu še vedno razmeroma sproščeno. Prav nič sproščeno pa ni na posestvu. Lina in Aljaž sta bila zaskrbljena zaradi kamenčka, ki jima ga je z Ginovo pomočjo ukradla Tjaša. Zaenkrat verjameta, da sta Gino in Tjaša iskrena, a začela sta postajati vse bolj sumničava. Nenazadnje se Aljaž spominja, da ga je Gino že izdal. Sklenila sta, da bosta najprej pregledala Ginove stvari, če se morda kamenček skriva pri njem, v kolikor ga pri Ginu ne bosta našla, pa bosta preiskala še Tjašine stvari. Tjaša je pri ograji spraševala Mattio, kaj načrtuje s Pratiko. Mattia ji je zaupal, da Pratike ne bo vrnil na posestvo, češ da eno Pratiko že imajo. Tjaša je iz Mattie izvlekla še vse, kar je vedel o Aljaževih načrtih, komu se bo maščeval.

Anže skoval načrt, kako skriti Pratiko V hiši v gozdu je Anže z Mattio ugotavljal, da bi Polona utegnila vzeti Pratiko in jo odnesti na Kmetijo. Anže je skoval načrt, kako jo skriti. Ponoči bosta Pratiko zataknila pod njuni postelji. Tako bi moral tisti, ki želi vzeti Pratiko, premakniti 2 postelji. "Ena Pratika je dovolj za njih," je prepričan Mattia. "Pratika je prišla sem in tu bo ostala."

icon-expand Mattia in Anže sta našla popolno lokacijo, kam ponoči skriti Pratiko. FOTO: POP TV

Komu bi podelili kamenčke? Tilen je predlagal, da bi kamenčke tokrat postavili pred Lino. Tako bi razdrl sicer močan par. Tjaša je ugotavljala, da sta Majda in Nina še nevtralni. Ker je Tjaša Lini obljubila, da ji ne bo dala kamenčka, so predlagali, naj ona svojega vseeno podeli Aljažu. Romani je na uho prišlo, da želita Aljaž in Lina v dvoboj znova poslati njo in odločena je, da temu tokrat ne bo tako. Gino, Tilen in Tjaša so Romano opozorili, naj tokrat ne izdaja tega, kar se pogovarjajo, nikomur. Na posestvu so se na drugi strani povezali Tadej, Nina, Aljaž in Lina. Aljaž je povedal, da se mu zdi Tjaša nevarna, ker najbolj gleda na konkurenco, Karin pa da obvlada Pratiko in je zato lahko težka nasprotnica, če postane druga dvobojevalka. Strinjali so se, da bi bilo najbolje za prvo dvobojevalko izbrati Karin. Aljaž je predlagal, da bi idejo predstavili tudi Tjaši, česar pa Aljaž ne ve, je, da ima Tjaša povsem drugačne načrte.

icon-expand Kateri klan bo močnejši? FOTO: POP TV

Pismo stricev iz ozadja presenetil v gozdu V gozdu je Polona našla pismo stricev iz ozadja. "Pomagajte Mattii pri izbiri glave družine, pri izbiri dobro premislite. Pred vami je namreč prav poseben teden. Strici iz ozadja," je prebral Mattia. Mattia in Polona bi za glavo določila Tadeja, Anže se ne strinja. Stanka je priznala, da ne sledi več spletkam, med njo in Stanko se je vnel prepir. Anže je postajal vse bolj napet in kričal je tudi na Mattio. Anže bi za glavo postavil Karin, Stanka se je odločila za nevtralnost, Mattia si je želel zaščititi Tadeja, Polona tudi – in tako je bil Anže preglasovan, kar ga je pošteno razburilo.

Novi glava družine je … Mattia je napisal pismo, ga odnesel v nabiralnik, tam pa ga je prevzel Tadej, ki je sklical družino in ga prebral. Mattia je vsakomur namenil nekaj besed – nekaterim lepše, drugim manj lepe. Lini se je opravičil za zapiske, na koncu pa za novo glavo družine določil Tadeja. Aljaž je Tadeju predlagal, naj bo kot glava družine tokrat bolj odločen.

icon-expand Tedenska naloga se jim zdi prevelik zalogaj. FOTO: POP TV

Novi teden, nove naloge … in upor Na posestvo je prispela gospodarica Nada in Tadeju naročila, naj skliče družino, saj bi jih rada peljala na izlet. Vsi člani družine so skočili na traktor, se veselili obljubljenega izleta, Nada pa jih je odpeljala do soseda, ki je prosil za pomoč. Z nalogo bodo morali posekati, požeti in zličkati koruzo ter jo zložiti v koruznjake. Vse to bodo morali storiti s srpi. Njiva je bila razdeljena na dva dela in tudi člani družine se bodo morali razdeliti na dva dela. Naloga Tadeja bo, da ne sme delati ničesar z rokami, ampak samo z glavo. Gospodarica Nada je dejala, da pričakuje, da ne bo, ko naslednjič pride, na njivi niti enega storža koruze več. Za opravljanje naloge jim je dala na voljo tudi traktor. Tadej je že takoj ob odhodu gospodarice Nade dejal, da dvomi, da jim bo uspelo, češ da verjame Francu, ki je komentiral, da je naloga neizvedljiva. Načrti v gozdu Mattia in Polona sta se v gozdu pogovarjala o načrtih, koga poslati domov, enak pogovor pa se je odvijal tudi med Anžetom in Stanko. Polona je priznala, da Anžetu ne zaupa. Kasneje je stopila še do Stanke, medtem pa sta svoj plan kovala tudi Mattia in Anže. Mattia je zaupal Anžetu, da ga je Polona prosila za zavezništvo in da je skeptičen, saj je po njegovem mnenju težko načrtovati, dokler se ne ve, kdo ima imuniteto. Stanka je Poloni medtem priznala, da Anžetu ne zaupa, ker da je pripravljen storiti marsikaj, da bi ostal na kmetiji. Tudi Anže Stanki ne zaupa. Na videz prijateljski odnosi so tako v resnici precej zapleteni. Naloge ne želijo opravljati Na posestvu so člani družine izgubljali voljo do dela, še preden so se naloge sploh lotili. "Zakaj bi se ves teden gonil, da na koncu ne bo opravljena naloga?" je razmišljal Aljaž. Franc je predlagal, da si pomagajo s koši, a nad delom vseeno ni bil navdušen. Tudi Tadej je dvomil, da so sposobni opraviti nalogo. Lina je vseeno predlagala, da se lotijo dela po pravilih in se potrudijo opraviti nalogo po najboljših močeh, vendar je Tadej sklenil, da bodo o tem glasovali. Skupaj so se odločili, da naloge ne bodo opravljali, načrta pa se Karin in Romana nista držali – sedli sta na traktor in šli obirat koruzo. Preostali so se lotili pospravljanja sena. Karin in Romana sta se izkazali. Na posestvo sta zvečer pripeljali skoraj polno prikolico koruze. Tadej je komentiral, da ni prav, da sta se lotili naloge na lastno pest, ampak na koncu je sklenil, da sta vseeno spodbudili ekipo k delu. Franci je norel, da ni prav, da sta šli delat, če so se zmenili, da naloge ne bodo opravljali.

icon-expand Romana in Karin sta se izkazali, s tem pa razjezili Franca. FOTO: POP TV

Tadej obrnil ploščo Kljub prvotnemu nestrinjanju z delom Romane in Karin je zvečer Tadej sklenil, da prihodnji dan zberejo moči in se lotijo dela na njivi. »Če bo šlo, bomo poskusili izpeljati nalogo do konca,« je predlagal in določil, da bo zajtrk ob 6h in da najkasneje ob 6.30 zjutraj krenejo na njivo. »Ob 5h je treba vstati,« je opomnil Franc, ki se je naposled tudi strinjal, da je treba nalogo opravljati. Tadej je določil ekipi: v eni naj bodo Karin, Romana, Gino, Tilen in Majda. V drugi ekipi naj bodo Franc, Nina, Lina, Aljaž in Tjaša.

icon-expand Je zdaj Tjaša tista, ki vleče niti? FOTO: POP TV