Teja o izpadlem Borisu: Fitnes in zdrava kmečka roka nista enako

Kljub izredno marljivim posameznikom v modri in oranžni družini je teden na kmetiji minil v znamenju sabotiranja tedenske naloge. S to potezo je Maja želela svojega brata Nika obvarovati pred dvobojem v areni. "Realno si je ona s tem pridobila kar nekaj zamer, se mi zdi," je prepričana Teja. "Ampak težava je v tem, da bo slej ko prej prišel do arene," pravi Matic, ki sicer verjame, da je ljubezen med bratom in sestro pač zelo močna.

Po Borisovem porazu v areni so se komentatorji spraševali tudi o tem, zakaj natrenirani fantje izgubljajo vse dvoboje v areni. "Fitnes in zdrava kmečka roka nista enako," je zatrdila Teja in dodala, da bi bil Boris proti Žigu gotovo bolj konkurenčen, če bi na kmetiji delal več. "Poraz si je zakuhal sam," je še pristavila. "Vsaj nekaj, kar je skuhal," pa je v smehu navrgel Matic.

Alen je med snemanjem pokazal svoje spretnosti s koso. FOTO: 24ur.com icon-expand

Kot najbolj pridne tekmovalce tedna je komentatorska trojka izpostavila Tjašo, Stanislava, še posebej pa Žana, ki je večino ogromnega travnika pokosil sam. "Globok poklon temu, kar je naredil," je dejal Matic, ki pravi, da se v košnji s koso preizkusil tudi sam. "Tud jaz sem poskusila, ko sem bila majhna," je povedala Teja, da je v otroštvu z babico kosil travo za domače zajce, pa je razkril tudi Alen in to demonstriral s koso v studiu. "Niso veliko jedli naši zajčki," se je pošalil.

Vsi trije se strinjajo, da z združitvijo družin v naslednjem tednu gotovo lahko pričakujemo še več napetosti. Napovedujejo, da bodo na tapeti predvsem Maja, Anja in Tamara, do slednjih namreč Tim še vedno goji zamero iz prejšnjega tedna, ko sta domov poslali njemu ljubo Nušo. "V resničnem življenju je tako, da so posledice, če prizadaneš čustva nekoga," meni Alen, medtem ko Teja ni popolnoma prepričana, da bo izpeljal svoje maščevanje. "Dva dni je bil res potrt, zdaj pa počasi postaja stari Tim," je dejala simpatična dolenjka.