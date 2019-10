Tekmovalca pred fizičnim obračunom. Ali bo prišlo do izključitve?

Na tapeti klana Klobasa se je tokrat znašel Danijel Frigelj. Resda sta njegove spretnosti in zagnanost že pohvalila Goran Leban in glava družine Tanja Balabanić, toda nekaterim tekmovalcem je velik trn v peti. Jan Klobasa: "Pri vsakem delu nekaj pametuje. Vsem jemlje voljo s tem, zdaj še Borutu. In se mi zdi, da počasi najeda že vsem."