Tekmovalca razvnemala žensko domišljijo

32-letni odpadnik Rene Šantić in 22-letni glava družine Denis Šajher Kovačič sta tekmovalke razveselila z vročimi prizori in bosta dodobra začinila nocojšnjo novo oddajo Kmetije. Ne zamudite ob 20. uri na POP TV in že zdaj na VOYO.

Reneju Šantiću se je bilo morda še najtežje sprijazniti z mislijo, da bo moral živeti skupaj z odpadniki v skromni hiši v gozdu in da bo prikrajšan za razkošje na posestvu. Ko je bil izbran za tlako in je spoznal, kaj zamuja, se je odločil, da bo zaživel skupaj s člani družine. Toda samo ustvarjalci šova vedo, kdaj in če sploh se mu bo ponudila ta priložnost. Do takrat namerava Rene s pridom izkoristiti vse ugodnosti, ki se mu ponujajo med tlako na posestvu. Tako si je na veliko veselje tekmovalk privoščil tuš, pri tem pa se mu je pridružil glava družine Denis Šajher Kovačič. Skupaj sta poskrbela za nekaj vročih prizorov, zaradi katerih bodo tekmovalke morda to noč težje zatisnile oči. Glava družine je 'vun 'z vraga' FOTO: POP TV Za pokušino si oglejte video vsebino, več pa v novi oddaji resničnostnega šova Kmetija nocoj ob 20. uri na POP TV in že zdaj na VOYO.