Tekmovalce in gledalce čaka eno največjih presenečenj te sezone

Maja in Danijela bosta v jezi, ker ju je izdal, Denisa vrgli iz šotora. Danijela: " On je naju veliko bolj kaznoval, kot sva medve njega. " Denis se bo poskušal zjutraj opravičiti, nakar bo prekršil najpomembnejše pravilo, ki velja za grešne kozle.

Maja in Danijela bosta Denisa z ležiščem vred nesli iz šotora.

Kakšna usoda čaka Denisa, ki bo zaradi vsega skupaj deležen različnih podukov in komentarjev? Aneta: "Ljudje zunaj te bodo raztrgali zaradi takšnega obnašanja in mislim, da je to zadnja stvar, ki si jo želiš." Karin: "Njega je igra čisto povozila ... Meni ga je kar grozno gledati."