Tekmovalce Kmetije pretresel nepričakovan preobrat

Čeprav je Sabina izgubila dvoboj, se je na koncu sama najbolj veselila, saj ni šla domov, temveč na posestvo - kot Glava porotnikov. "Jaz sem kraljica Kmetije 2018!" je bila navdušena. Člani družine z zmagovalcem dvoboja Denisom pa so bili (nekateri ponovno) izgnani v gozd.

Anna ni dočakala obiskov. FOTO: POP TV

Anna je polna upanja, kdaj bo sama dočakala obisk hčerke, opazovala sotekmovalce, ki so jih razveseljevali najbližji. A obiska ni dočakala. "Meni je to nemogoče, glede na to, koliko imam skupin, ki jim dajem brezpogojno - meditacije, plesne korake, koliko se družimo … Zdaj, ko bi lahko kdo prišel, da bi me podprl, pa nobenega ni. Vsi so jokali od sreče, ko so videli svoje bližnje, jaz pa jokam od žalosti," je povedala v solzah, ko je dobila pismo, ki ji je dokončno pokončalo upanje na obiske. Dodala je, da bi ji največ na svetu pomenilo, da bi lahko k sebi stisnila hčerko: "Sploh nama ni treba govoriti, midve se telepatsko sporazumevava. Ampak vseeno potrebujem njeno toplino, ker tako kot me ona objame, me nihče ne zna."

Člane družine pa je bolj razburilo drugo pismo, ki so ga prejeli: "Spakirajte svoje stvari, vidimo se v areni." Tako arena tokrat ni odločila usode samo Sabini, ki jo je premagal Denis, temveč kar vsem. "Mogoče se sploh ne zaveda, da je ena najtežjih nasprotnic, res je prava borka," je po zmagi dejal Denis, večno optimistična Sabina pa je sklenila: "Zadovoljna sem sama s sabo in vesela, da sem sploh prišla v Kmetijo. Jaz sem zmagovalka!"

Tudi ostali tekmovalci bodo izkusili, kar so prestajali Povratniki. FOTO: POP TV

Kmalu pa je dobila še en velik razlog za veselje … Medtem, ko so člani družine izvedeli, da je njihovega bivanja na posestvu konec in da se selijo v zloglasni hotel Skriti kot, je Sabina namreč izvedela, da njeno bivanje na Kmetiji ni končano. Preobrat, ki ga nihče ni slutil ... ... je tak: člani družine bodo bivali v gozdu, na posestvo pa bodo lahko hodili samo delat. A posestvo ne bo samevalo: na sodobni kmetiji bodo namreč živeli porotniki – tisti člani družine, ki so izpadli pred finalnim tednom. Glava porotnikov pa bo – Sabina! In še več dobrih novic zanjo: preden se ji bodo pridružili na posestvu, bo en dan na njem lahko kraljevala sama. "Toooo, sama bom na kmetiji, dala si bom duška! Banja je moja, kopalnica, hlev, kuhinja, vse je moje!" je bila evforična, ob prihodu na posestvo pa si tudi res privoščila kopel. "Samo šampanjec in en dober moški mi manjkata. Jaz sem kraljica Kmetije 2018!" je dejala.

Precej manj kraljevsko pa so se člani družine počutili v hotelu Skriti kot. "Prej so vsi govorili, da nam ni bilo težko v gozdu, zdaj pa tako jamrajo!" je njihovo pritoževanje komentiral Denis. Največ težav sta imela Anna in Nik. "Povsod piha, ne morem živet tu, to je za živali!" je tožila Anna, Nik pa je bil povsem strt, ker bo moral z vsemi, ki mu gredo na živce, bivati v eni sobi. "Povratniki so bili 22 dni tu, mi bomo pa pet. Preživela sem veliko hujšega in prav smešno je, ko gledam Anno in Nika. Šokiral me je. Jaz bom preživela vse, tudi če moram spati v Sabininem brlogu," je sklenila Aneta.