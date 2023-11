Tekmovalci bodo videli najdražje, Matejo bo sporočilo vznemirilo

Luka Juren pa bo med čakanjem na tekmovalce pred hiško v zemljo zapičil tablo z napisom 'Dopisništvo Kmečkega lista'. Luka o svojih pričakovanjih: "Že prej me niso bili veseli. Kje me bodo šele zdaj?" Najmanj bosta videti vesela David Peter Sekirnik in Žan. David: "Upam, da se ne bo vmešaval v potek igre." Žan: "Res me zanima, kakšno funkcijo ima na posestvu."