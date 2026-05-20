Tekmovalci do solz ganili gospodarico Nado

Lenivci na posestvu

Franc Vozel se je razjezil na povratnike, saj je v hiši pred prihodom gospodarice Nade vladal nered. Povedal je, da morajo pospraviti, v nasprotnem primeru bo vse njihove stvari pometal ven. Franc: "Boste ležali popoldne, kolikor boste hoteli." Aleksandra April se je strinjala: "Ker mislim, da ste tudi v čisto prišli." Igor Mikič je za glavne lenivce v hiši določil La Toyo Lopez, Nušo Šebjanič in Marka Baržića, Pia Filipčič pa se je počutila nezaželeno, saj so bili polfinalisti čudne volje. Pia: "Vem, da je to živčna vojna, ampak ne tega zdaj znašati na nas."

Ganjena gospodarica

Polfinalisti so se zahvalili živalim, ker so jim dajale jajca in mleko. Medtem ko so mednje razdeljevali venčke iz rož, je zadnje korake proti posestvu naredila gospodarica Nada. V grlu je čutila velik cmok, kot je povedala, je bilo vsega prehitro konec. Igor je povedal, da sta s Francem naredila tri obhode po posestvu, da je bilo do potankosti urejeno, saj Nade niso hoteli razočarati. Gospodarica je opazila, da so njivo dobro pognojili, pohvalila je zelo lepo urejen hlev in živali, všeč so ji bili tudi venčki. Ko je dobila še sliko, ki jo je posebej zanjo pripravila Aleksandra April, je zajokala, z njo pa tekmovalci. Ko so se vsi zbrali v hiši, je Nada tekmovalce pohvalila za več kot dobro opravljeno nalogo. Izročila jim je vseh 50 zlatnikov, želela bi jim dati še kakšnega več, namesto teh jih je razveselila s svojimi dobrotami. Napovedala je tudi nagrado, obisk harmonikarja Luke Konečnika, in zadnjo nalogo, postavitev mlaja zmagovalcu oziroma zmagovalki Kmetije. Tekmovalci so Nadi zapeli in zaplesali, pri čemer je veselo sodelovala. Nada: "Upam, da so se od mene marsikaj naučili in da jim bo to dobra popotnica za življenje vnaprej."

Polfinalisti izberejo povratnike

Polfinalisti so se nato preselili v hišico na klancu, da bi se pogovorili o povratnikih, ki jih bodo izbrali. Pred Natalijo Bratkovič so nato podali svoje končne odločitve. Igor je povedal, da je izbral osebo, s katero se na začetku ni ujel, nato pa sta odšla v kočo na jasi. Igor: "Tako da sem zelo vesel in ponosen, da sva se spoznala, odprla in da se še danes razumeva. In to je Pia." Slednja ni bila presenečena, saj so ga vsi drugi izdali. Franc je izbral Alenko Weiss, povratnica pa si je to štela v čast. Aleksandra se je odločila za Dejana Guzeja, ki je edini izpolnil svojo obljubo. Prepričana je bila, da je izbrala zelo dobrega partnerja, saj je močan, pameten in iznajdljiv. Jan Zore je izbral Emo Dragišić, s katero je preživel najlepše trenutke na posestvu in ji najbolj zaupa. Žan Zore, ki je zaradi slabega počutja počival, si je izbral Lano Pečnik in je tako izpolnil svojo obljubo. Jan v Žanovem imenu: "Da dobi končno priložnost, da jo spoznamo v areni, da tudi ostale punce vidijo, da bi bila kar močen konkurent tukaj. Pa da se ji malo oddolživa." Lana ni bila presenečena: "Zato ker sem jima malodane zagrozila, da morata to narediti." Izbranci ostajajo na posestvu, povratniki, ki niso bili izbrani, pa so zaključili svojo kmečko dogodivščino. Natalija je napovedala napet finalni teden, v katerem bo znan zmagovalec 12. sezone Kmetije.

Mark Baržić je bil šokiran, ker ni bil izbran. FOTO: POP TV