Tekmovalci preprečili ženski pretep na posestvu

Zaradi cigaret se je na posestvu vnel strašen prepir med nekdanjima zaveznicama. Adrijana je Simono spomnila na moža, in če je sotekmovalci ne bi ustavili, bi z njo fizično obračunala.

Začelo se je z Marjaninimi očitki na račun tekmovalk, ki sta ji ukradli cigarete. Vedela je, da sta to bili Adrijana in Božidara, ki sta molčali, nakar ju je izdala Simona. To je Adrijano strašno ujezilo in je vrnila udarec. Simona se je spraševala: "Kako je ni sram, da laže? V oči mi laže, pa je bila poleg mene."

Simona je stopila mački na rep. FOTO: POP TV

Ker je Simona začela znova opisovati okoliščine z ukradenim tobakom, ji je Adrijana zagrozila s klofuto. Simona je nastavila lice, Adrijana pa ji je povedala, da tega ne bo storila, nato pa omenila njenega moža. Simono so njene besede zelo prizadele: "Ker me je spomnila na tisto, na kar me ne bi smela."

Simona bi udarila Adrijano. FOTO: POP TV

Simona je skočila pokonci. Bila je pripravljena napasti Adrijano, a so jo tekmovalci ustavili. Simona: "Meni je film počil, jaz sem jo bila pripravljena udariti." Spakirala je in se želela odpraviti domov. Simona: "Zakaj bi morala tu trpeti in poslušati lažnivce?" Adrijana in Danijel sta jo poskušala ustaviti, Marjana pa ji je povedala, naj ostane, da bo dočakala trenutek, ko bodo lažnivci razkrinkani.

Denis ni razumel, zakaj poskuša Adrijana ustaviti Simono. FOTO: POP TV

