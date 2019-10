Tekmovalci pretreseni, na posestvu je zavrelo

Potem ko sta v prejšnji oddaji Danijela Friglja , ki so ga tekmovalci določili za črno ovco, v hiši v gozdu presenetila Sabina Mlakar in Miha Kavčič , se bo nocoj končno razkrilo, kakšna je njuna prava vloga. Kot že veste, sta gosta glasnika stricev iz ozadja.

Kaj to pomeni za Danijela, boste izvedeli nocoj, ko boste priča tudi najbolj napetim trenutkom v šovu doslej. Na izboru drugega dvobojevalca bo namreč zavrelo, v lase si bodo skočili Danijel ter dvojčka Klobasa. Jan: "On je moten. On ima neke probleme z živci."