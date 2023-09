Tekmovalci so prekršili pravila, ki veljajo na posestvu

Štirje dvobojevalci bodo morali noč pred areno preživeti v kajži, nato bo vse odvisno od gospodarice Nade . V primeru poraza družine Kristijana Kozoleta se bosta pomerila Gregor Fabrici in David Peter Sekirnik , če bo izgubila družina Tamare Talundžić , pa Žan Simonič in Marcel Verbič . Slednji bo povedal: " Imam občutek, da bom prišel nazaj. Ali z Žanom ali brez njega. " V kajži pa bo na trnih: " Res sem že zelo živčen, bolj, kot pa da bi šel na borbo, prisežem. "

Ker bodo ogroženi pomembni člani, bosta družini dali vse od sebe, da bi opravili tedensko nalogo. Kristijan: "Dal bom zadnjo kapljo in krvi in znoja, samo da pri tej nalogi zmagam." Tim Novak si bo mislil svoje: "Tole izgleda malo majavo in gospodarica Nada, upam, da se konstrukcija ne zvrne na tebe." Nada pa bo šokirala vse po vrsti: "V tem tednu ste si nekateri drznili prekršiti prvo pravilo na mojem posestvu." Pojasnila bo: "Pravila posestva so jasna. Pod nobenim pogojem jih ne smejo kršiti." Kaj to pomeni za družini?

