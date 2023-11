Patricija si je priborila klobuk, Žan je napovedal stavko

Patricija Virant si je s pomočjo Žana Simoniča priborila klobuk glave nove, združene družine. Gospodarica Nada je prišla z navodili za novo nalogo, a je stari glava družine napovedal, da mu bo ta teden zanjo vseeno.

Patricija obdrži klobuk, ki ji ga je namenila Klara Natalija Bratkovič je napovedala združitev družin, za klobuk nove glave in imuniteto pa sta se pomerila Alen Ploj in Patricija Virant. V igri Slamnata zmaga sta morala tiho prebrati navodilo za skrivno nalogo, ki sta ga našla v škatli. In sicer sta morala izbrati tekmovalca s tribune, s katerim sta morala z druge strani arene prenesti 12 kock slame, ter jih postaviti v obliki zidu, visokem štiri in širokem tri kocke. Na koncu sta se morala skupaj zaleteti vanj in ga podreti. Patricija je izbrala močnega Žana Simoniča, Alen pa Tima Novaka, ki je v podobni igri že tekmoval. Prvi del sta prej zaključila Alen in Tim, zato je Alen lahko nadaljeval s kvizom. A sta medtem zid postavila in podrla tudi Patricija in Žan, zato se je tekmovalka pridružila na kvizu in tudi prva nanizala tri pravilne odgovore za zmago. Alen: "Jaz sem vesel za Patricijo, naj dobi priložnost. Težko ji bo, ker bomo zdaj združeni, tako da sem vesel po eni strani."

Gasilska veselica in zvezda Franc Tim se je obremenjeval z nagrado, ki so si jo prislužili z zmago pri tedenski nalogi, sedaj pa so jo morali deliti s prejšnjo rumeno družino. A se je hitro pričelo veselje, saj je na posestvo prispel Ansambel Gašperja Kavška. Franc Rajšp se je zavrtel s Patricijo in uprizoril še nekaj solo plesnih točk, kmalu zatem so zaplesali še drugi tekmovalci.

'Meni je kar slabo postalo' Patricija se je zjutraj odločila, da bo zaradi napornega prejšnjega dne samo komandirala. In res je še pred prihodom gospodarice Nade tekmovalcem naložila nekaj opravkov, da bi bilo posestvo lepše. Gospodarica ni prišla praznih rok in zaželela si je kave, nato pa si je ogledala hišo. Patricija: "Meni je kar slabo postalo, ker zdaj imamo pa res kaos." Nada je bila enakega mnenja: "Katastrofa, njihove 'gate' samo na luči ne visijo." Patricija se je opravičevala, da se sosednja družina še ni dobro vselila, Nada pa: "Jaz bi rekla, da tole ni ravno od včeraj ... Ne bi rekla, da je to v štali, ampak v svinjaku." Naročila je temeljito čiščenje hiše, ki sicer ni bilo del naloge.

Živalska vasica in sladke dobrote Gospodarica Nada je napovedala prihod novih živali, in sicer mini kozice, ovce, prašičkov, zajčkov in svilnatih kokošk. Zanje so morali pripraviti živalsko vasico, in sicer ograjo, obsega 60 metrov, ter bivališča za živali, ki bodo morala iz ptičje perspektive videti kot posestvo Kmetije. Drugi del naloge je kulinaričen, speči bodo morali orehovo in kokosovo potico, tri zavitke, jabolčnega, bučnega in enega po njihovem izboru s sestavinami z vrta, ter dva biskvita, navadnega in čokoladnega. Naloga se je Patriciji zdela obsežna, poleg tega se je Žan odločil, da se ne bo pretirano trudil zaradi nesložnosti v preteklem tednu. Žan: "Jaz se borim, delam nalogo, ostalim pa je vseeno. Tako bo meni ta teden, recimo."

Kdo bo grešni kozel ali kozlica? Patricija je poleg tedenske dobila dodatno nalogo, izbrati bo morala grešnega kozla ali kozlico, ki se bo moral oziroma morala preseliti v hlev in ne bo smel oziroma smela prestopiti praga hiše. Patricija: "Kakšno breme sem jaz to dobila? Pa s čim sem si to zaslužila?"