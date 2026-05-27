Čustveno slovo od Kmetije: Tekmovalci in voditeljica skupaj spremljali finale

Tekmovalci priljubljenega šova Kmetija so se po dolgem času ponovno sestali in podružili - ob prav posebni priložnosti. Skupaj so si namreč ogledali finalno epizodo Kmetije, kjer se jim je pridružila tudi naša ekipa. "Res je, da je minilo že kar nekaj časa odkar smo se družili na posestvu s tekmovalci in tekmovalkami, seveda tudi z gospodarico Nado. Zato sem zares vesela, da lahko tako pomemben dogodek, kot je superfinale Kmetije izjemne 12. sezone, doživim z njimi," je povedala vidno vznesena voditeljica Natalija Bratkovič.

"Obšlo me je toliko občutkov, ko sem stopila pred njih v dvorani," je razkrila Natalija o ogledu finalne epizode v dvorani Odiseje. "Globoko v sebi sem žalostna, saj današnje druženje pomeni zaključek, a hkrati vesela, saj so gledlaci in gledalke še enkrat več dokazali, koliko jim pomeni Kmetija." Letošnja sezona Kmetije si prav zagotovo zasluži oznako 'izjemna'. Izstopala je po številu gledalcev, tekmovalcih in marsikateremu preobratu, ki smo ga pospremili pred kamero. Kaj jo je naredilo tako posebno po mnenju Natalije? "To je sezona, ki je pred televizijske zaslone - govorimo o linearni televiziji, o programu POP TV - privabila vsak večer vsakega tretjega Slovenca, ki je takrat gledal televizijo. Na VOYO smo presegli devet milijonov ogledov, družbena omrežja pa so pokala po šivih."

