Tekmovalci so za Borutovega nasprotnika izbrali Danijela

Danijel Frigelj ni samo prva črna ovca v družini, večina članov družine ga je izbrala še za drugega dvobojevalca. Ta petek se bo v areni pomeril z Borutom Gregoričem, ki ni več tako zelo prepričan v svojo zmago.

Danijel je preveč iskren Sabina in Miha sta se čudila nad iskrenostjo Danijela Friglja, ki jima je odgovoril na vsa vprašanja, ki sta mu jih zastavila. Ocenila sta, da bi moral znati taktizirati, kajti samo z delom v resničnostnem šovu Kmetija ne moreš priti do finala.

Glasnika stricev iz ozadja FOTO: POP TV

Borut srka znanje Borut se je pridno učil, da bi bil, kot je povedal, zanimiv tudi morebitni dvoboj v znanju. Medtem ko so se ostali tekmovalci ukvarjali z nalogo, je on listal Pratiko.

Borut se je učil, drugi so delali FOTO: POP TV

Glasnika stricev iz ozadja razkrijeta skrito nalogo Miha in Sabina sta preizkušala Danijela. Želela sta ugotoviti, kaj vse je pripravljen storiti za zmago. Miha mu je povedal, da mora biti zahrbten, nato pa sta gosta razkrila, da sta glasnika stricev iz ozadja, edinih pravih gospodarjev Kmetije. Zanj sta imela skrito nalogo, če jo bo uspešno opravil, bo dobil namig, ki ga lahko pripelje v finalni teden. Danijel je moral na izboru drugega dvobojevalca pred Natalijo in vsemi člani družine povedati veliko laž, ki naj družino vznemiri do te mere, da bo prišlo do glasnega pepira. Danijelu je bilo to težko, saj ni želel nikogar prizadeti.

Danijelu se je skrita naloga zdela težka FOTO: POP TV

Danijel je drugi dvobojevalec Tokrat so vsi člani družine izbirali prvega dvobojevalca. Največ kamenčkov je dobil Danijel, ki se bo ta petek pomeril v areni z Borutom.

Družina ga je poslala v areno FOTO: POP TV

Napeto na posestvu Po izboru je po nareku skrite naloge dvojčka Klobasa vznemiril z lažjo, češ da sta mu ponujala denar, in razkril, da sta kriva za to, da je bila Tanja prva dvobojevalka.

Za konec je dodal še to, da je Sara glasovala za Tanjo, saj naj bi se tako dogovorili. Borut ga je miril, naj si ne dela sramote, saj da mu takšni izpadi ne bodo prav nič koristili.

Borut je miril Danijela, ta pa se mu je zahvalil FOTO: POP TV

Tanja je prestrašena Danijel se je odpravil nazaj v gozd, a je slutil, da si je s skrito nalogo nakopal še več sovražnikov. Počutil se je slabo, ker je tekmovalce spravil v slabo voljo. Tanja pa je napovedala, da se počuti ogroženo, zato je premišljevala o odhodu domov. Toda Borut in Rene nista verjela, da bi bil Danijel zmožen fizičnega nasilja.

Tanja je zaradi Danijelovega izpada premišljevala o odhodu FOTO: POP TV

Borut že manj prepričan v svojo zmago Borut je kljub samozavestni izjavi na izboru prvega dvobojevalca, da bo zmagal, in kljub učenju tuhtal, da je pred njim morda njegova zadnja noč na posestvu. Menil je, da bo dvoboj v znanju, ki ga bo po vsej verjetnosti izbral Danijel, vendarle pretrd oreh zanj. Borut: "Zna pa presenetiti, tako kot je presenetil danes."

Borut ni več tako zelo samozavesten FOTO: POP TV

Jan se jezi zaradi Danijelovih laži Jan, Tanja in Sara pa so imeli v zobeh Danijela. Jan je povedal, da je bilo vse, kar je povedal za mizo, laž. Tanja je mnenja, da če bi bil bolj iskren in vse povedal tekmovalcem v obraz, ne bi prišlo do takšnega zapleta. Sara je še dodala, da bi moral Danijel najprej pomesti pred svojim pragom.

Jan in Sara sta se jezila na Danijela FOTO: POP TV

Danijel hvaležen glasnikoma stricev iz ozadja Miha in Sabina sta povedala Danijelu, da se morata posloviti in da je po njunem mnenju nalogo odlično opravil. Odločitev stricev iz ozadja bo sicer znana v prihodnji oddaji, a je Danijel že dobil veliko spodbudo. Gostoma je povedal, da jima je hvaležen, saj je bil na tleh, pa sta ga motivirala za nadaljnji boj. Danijel: "Gremo samo novim zmagam naproti."

Hvaležni Danijel FOTO: POP TV

Prihodnjič se bo Danijel vrnil na posestvo, moral bo najti namig, ki mu lahko koristi v bitki za glavno nagrado. Ne zamudite jutri ob 20. uri na POP TVali že zdaj pojdite na VOYO.