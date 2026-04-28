Tekmovalec bo zaradi močne želje po zmagi moral v bolnišnico

Tekmovalci se bodo morali dogovoriti, s kom v paru bodo izkopavali krompir. Največja količina bo zmagovalcema prinesla imuniteto na izboru drugega dvobojevalca. Za dodatno motivacijo pri napornem izkopavanju bo poskrbela Natalija Bratkovič. Natalija: "Kar namreč še ne veste, je, da se na njivi skriva nekaj zelo koristnega za vse. Zlati krompir."
Ta dan bo še posebej na trnih hlapec Dejan Guzej. Ker bo slutil, da bo prvi dvobojevalec, bo poskušal pregovoriti sotekmovalce, naj ne glasujejo zanj. Kot razlog bo navedel veliko željo, da bi svoje dekle zaročil na posestvu. Dejan: "Poskušam igrati čim bolj na čustva, samo mi nekako ne gre." Franc Vozel: "Moj glas bo dobil, pa se lahko slika." Igor Mikič: "Kar k meni gre lobirat. Kaj, naslednji teden boš pa prosil fante, da ti prepustijo finale?"
Juš Čop in brata Zore pa se bodo pomerili v novem troboju za zlato podkev. Janova želja po zmagi bo tako močna, da ga bo popeljala v bolnišnico.
