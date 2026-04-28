Kmetija

Tekmovalec bo zaradi močne želje po zmagi moral v bolnišnico

Velenje, 28. 04. 2026 16.18 pred 1 uro 1 min branja 0

Su.S.
Kmetija 2026

Natalija Bratkovič bo poskrbela za pravo bombo, ko bo razkrila, da se na njivi skriva zlat krompir. Ta lahko pošteno spremeni potek igre. Jan Zore pa si bo tako zelo želel zmage v troboju, da bo pristal v bolnišnici.

Tekmovalci se bodo morali dogovoriti, s kom v paru bodo izkopavali krompir. Največja količina bo zmagovalcema prinesla imuniteto na izboru drugega dvobojevalca. Za dodatno motivacijo pri napornem izkopavanju bo poskrbela Natalija Bratkovič. Natalija: "Kar namreč še ne veste, je, da se na njivi skriva nekaj zelo koristnega za vse. Zlati krompir."

Pia in Igor ob novici o zlatem krompirju
FOTO: POP TV

Ta dan bo še posebej na trnih hlapec Dejan Guzej. Ker bo slutil, da bo prvi dvobojevalec, bo poskušal pregovoriti sotekmovalce, naj ne glasujejo zanj. Kot razlog bo navedel veliko željo, da bi svoje dekle zaročil na posestvu. Dejan: "Poskušam igrati čim bolj na čustva, samo mi nekako ne gre." Franc Vozel: "Moj glas bo dobil, pa se lahko slika." Igor Mikič: "Kar k meni gre lobirat. Kaj, naslednji teden boš pa prosil fante, da ti prepustijo finale?"

Juš Čop in brata Zore pa se bodo pomerili v novem troboju za zlato podkev. Janova želja po zmagi bo tako močna, da ga bo popeljala v bolnišnico.

Ne zamudite nadaljevanja Kmetije nocoj ob 20. uri na POP TV. Oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

kmetija 2026 jan zore

Razočarana Aleksandra: Kaj šele počnete, ko vas nihče ne gleda?

