Tekmovalka Kmetije bije novo bitko z rakom?

Tekmovalci so izvedeli, da se jim Ksenija Sešel ni mogla pridružiti zaradi zdravstvenih težav. Ker so zdravniki odkrili bulico, jo je čakala magnetna resonanca, po njej pa operacija. Kot zvesti gledalci Kmetije že veste, je Ksenija prebolela raka na materničnem vratu. Tumor so ji odstranili z bolečo brahioterapijo, a najhuje zanjo je bilo dejstvo, da ne bo mogla imeti otrok, kar je bila njena velika želja.