Tekmovalka Kmetije se je v bolečinah sesedla na tla

Nad družino v hlevu so se zgrnili črni oblaki. Manja bo zjutraj doživela krizo in bo želela domov. V solzah bo povedala: " Sem sem prišla, da bom spoznala še naravo, da bi mi pomagala. Pa mi ne. " Zdi se ji, da je obkrožena z ljudmi, ki ji bodo slej ko prej zarili nož v hrbet, ona pa bi se rada še pravi čas umaknila.

Prvi drami bo sledila druga, kajti člani družine bodo ugotovili, da so izginila tri dragocena jajca. Andrea bo prav tisti dan vidno slabotna in bo po plazu očitkov razočarano ugotavljala: "Njih ni zanimalo, kako se jaz dejansko počutim. Njih zanimajo samo njihovi prazni želodci." Kasneje pa se bo v bolečinah sesedla na tla, in kar bo še huje, člani družine ji ne bodo verjeli, da se ne počuti dobro.