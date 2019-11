Sara namerava udariti po Janu: Tam, kjer ga bo najbolj bolelo

Jan in Tilen Klobasa sta si prisvojila namig stricev iz ozadja, našla kamenček in ga predala Marjani Povše. Tekmovalka, ki je po novem povsem naklonjena dvojčkoma, pa se je nastrojila proti Reneju Šantiću. Potem ko so tekmovalci Adrijano Štribl izbrali za nasprotnico Sare Rutar, je ta napovedala vojno proti Janu Klobasi.

Dvojčka si prilastita namig Tanja Balabanić ni hotela iskati zlatega kamenčka, si ga je pa toliko bolj želela najti Sara Rutar, da bi pokvarila Janove načrte. Pismo stricev iz ozadja z namigom glede zlatega kamenčka se je skrivalo na tržnici, in medem ko je Luka zamotil tekmovalce, sta se dvojčka izmuznila in prva prebrala namig. Sara je to opazila, Rene ju je začel jezen klicati, ko ju je končno našel, pa mu Jan ni hotel predati pisma. Nato pa sta dvojčka Reneja pregnala z obljubo, da zlatega kamenčka ne bosta izkoristila, četudi ga najdeta. Kar je seveda pomenilo, da ga lahko predata nekomu drugemu, ki bo glasoval namesto njiju. Pozornemu očesu pa zagotovo ni ušlo, da sta obljubila, da ga ne bo uporabil nihče.

Reneja sta peljala žejnega čez vodo FOTO: POP TV

Sara je za pošten boj Sara ni verjela, da bosta dvojčka izpolnila svojo obljubo. Sara: "Jaz sem za pošten boj, vsi bi morali biti enakopravni, se spoštovati med seboj. Mene oba ne upata pogledati v oči, ker točno vesta, kaj sta naredila." Reneju je še povedala, da se ne bo obremenjevala z namigom, in da ima načrte za naslednji teden.

Sara ni verjela, da se bosta dvojčka držala 'dogovora' FOTO: POP TV

Dvojčka najdeta zlati kamenček Jan in Tilen sta vneto preiskala vse živali na posestvu, zato je Rene začel dvomiti v njuno iskrenost. Na koncu sta ga našla v nabiralniku in sta ga predala Marjani, ki jima je zato odpustila vse, kar sta ji storila hudega. Sara in Rene pa sta se zgražala nad početjem sotekmovalcev. Marjana se je kasneje odločila, da bo skrila kamenček, a je imela pri tem precej težav. Luka in Tilen pa sta imela težave pri postavljanju vrat v kuhinji, saj sta poleg svojega dela morala popravljati za Renejem.

Marjani je šlo na jok FOTO: POP TV

Zadnja večerja Sara je tekmovalcem postregla trihodni meni, ki pa je bila njihova 'zadnja večerja'. Tekmovalci so uživali, nato pa jim je povedala, da si bo vzela dopust in naj kuha nekdo drug, sama pa se je šla pripravljat na dvoboj.

Tekmovalci niso mogli prehvaliti 'zadnje večerje' FOTO: POP TV

Renejevi očitki Marjani Marjana se je soočila z Renejem, ki naj bi jo psihično dotolkel z besedami, češ da se ji bo v življenju vse vrnilo. Marjana: "Meni gre v življenju kar dobro. Samega sebe poglej, zakaj pa ‘jamraš’ tukaj, zakaj si tukaj? Jaz nisem tega kriva. Mogoče se pa njemu vrača slabo za slabo." Rene ji je povedal, da mu ni všeč, ker se podreja Janu in nima hrbtenice, ona pa je njemu še očitala, da ji je grozil, da jo bo spravil v areno, kar ga je strašno razjezilo. Menil je, da Marjana igra žrtev, in si je vse ustvarila v svoji glavi. Prepir sta nadaljevala še v kuhinji.

Pomivala sta posodo in se kregala FOTO: POP TV

Druga dvobojevalka je Adrijana Dvojčka sta pred Natalijo Bratkovič razkrila, da sta našla kamenček, in ga predala Marjani. Slednja je poskrbela za salve smeha, ko se je začudila ob ‘novici', da bo glasovala dvakrat. A zlatega kamenčka na koncu sploh ni izkoristila. Druga dvobojevalka je postala Adrijana, ki je bila tudi Sarina zadnja izbira. Reneja je skrbelo, ker bi bil v primeru Sarinega poraza sam proti vsem. Sara je verjela v svojo zmago: "Jaz bom tu do konca, bom pa tudi jaz potem malce bolj zagrizla in pokazala, da s Saro ni šale." Njena tarča je Jan: "Jaz bom udarila direktno po njem, tam, kjer ga bo najbolj bolelo."

Adrijana po izboru FOTO: POP TV

