Tekmovalka razkrila žalostno življenjsko zgodbo

Tekmovalce je s svojim prihodom razveselil prvi gost na turistični kmetiji, Marijan Smode. Še posebej navdušena je bila njegova velika oboževalka Marjana. Med slavnim obiskom so se v Kseniji prebudila globoka čustva in boleči spomini, a jo je Marjana kljub temu izbrala za drugo dvobojevalko.

Dvojčka si premislita Jan in Tilen sta kljub prvotni napovedi, da ne bosta spala v isti postelji, vendarle odnesla dodatno ležišče iz hišice za hlapca in deklo. Očitno je njuna želja, da ostaneta na Kmetiji le dovolj velika. Medtem ko se ostalim tekmovalcem zdita navihana, trmasta in samosvoja, Borut računa na to, da prav zaradi teh svojih lastnosti ne bosta prišla daleč. Ksenija in Lucija pa sta se bolj obremenjevali z odpadniki, ki odločajo o njihovi usodi. Ksenijo je začela boleti glava zaradi vseh pritiskov, ki so jih bili deležni ta dan.

Vendarle v eni postelji FOTO: POP TV

Zaspanca na Kmetiji Sara Rutar se je pričakovano lotila kuharskega dela naloge, peke kruha, in navdušila Božidaro. Medtem so Tanja, Lucija in Damjana sedele za mizo in kritizirale Ksenijo, ki dolgo spi in po njihovem mnenju ni pretirano delovna. Pri odpadnikih je velik zaspanec Rene, ki je bil zaradi tega ‘kaznovan’ z majhnim odmerkom kave. Četverica je ugotavljala, da nimajo hrane, zato je sklenil, da bo moral ponjo na posestvo. Da bi se prikupil, je nabral šopek rož, nakar je prosil glavo družine za zajtrk, oddolžil naj bi se z delom. Pri pogajanju je bil uspešen, s čimer je razveselil odpadnike.

Zaspanka z razlogom FOTO: POP TV

Marijan Smode FOTO: POP TV

Prvi gost na turistični kmetiji je Marijan Smode Na turistično kmetijo je prispel prvi gost, glasbena legenda Marijan Smode. Marjana ni mogla verjeti svojim očem, gost pa je kmalu poskrbel tudi za njihova ušesa. V Kseniji je pesem Mrtva reka prebudila spomine, ki so jo privedli do solz. Razkrila je, da je, ko je bila stara 33 let, zbolela za rakom na materničnem vratu. Bolezen je premagala, a je izvedela, da ne bo mogla imeti otrok, zaradi česar je padla v depresijo. Marijan Smode pa se je veselil, ker je bil deležen tople dobrodošlice. Marjana mu je razkazala kmetijo in bila še bolj navdušena, ko je izvedela, da bo pri njih tudi prenočil. Natalija Bratkovič je nato razkrila, da ima Marjan še večjo oboževalko, in to je gospodarica Nada.

Ksenija je zajokala FOTO: POP TV

Marjana izzove Ksenijo Marjana je morala izbrati tekmovalko, s katero se bo v petek pomerila v areni. Prva dvobojevalka je odkrito spregovorila o tem, da so nekateri njeni sotekmovalci pokazali dvoličnost, ko so njej in hlapcema obljubljali podporo, nato pa so jim obrnili hrbet. Goran se je očitno prepoznal v njenem pripovedovanju in je začel pojasnjevati svoj pogled na igro, nakar je Marjana razkrila, da je imela v mislih prav njega. Odločiti pa se je morala za eno izmed tekmovalk in izbrala je Ksenijo. Slednja se je bala, da v areni ne bo mogla pokazati takšne moči, kot bi jo pred boleznijo. Morda so jo zaradi tega znova premagale solze, pri čemer jo je Tanja bodrila po svojih močeh. Tudi njo je do solz prizadela Ksenijina življenjska zgodba.

Ksenija je druga dvobojevalka FOTO: POP TV

Napetost med odpadniki Odpadniki so pritiskali na Reneja, pričakovali so, da jim bo s posestva prinesel cel kup dobrin, kar ga je razjezilo. Naloga po njegovem mnenju ni tako enostavna, poleg tega je moral prepričati člane družine, da je poškodovan. Odpadniki so se podali k ograji, da bi izmenjali dobrine. Sara je poudarila, da morajo skrbeti za dobre odnose, zato je z glavo družine pripravila živila zanje in bili so zadovoljni. Rene je bil presenečen, ko je izvedel, da so njegovi sotrpini pridobili nekaj živil, toda srce ga vleče na posestvo, kjer so člani družine uživali v Sarini kuhi. Večer jim je popestril Marijan Smode, ki je s seboj prinesel kitaro in steklenico žganja. Tekmovalce je minila utrujenost, razvila se je zabava in prepričali smo se lahko tudi o pevskem talentu zmagovalke MasterChefa Slovenija.

Vsestranska Sara Rutar FOTO: POP TV