Tekmovalka zaradi pisma iz zunanjega sveta predčasno domov

Simona objokana domov

Simona je upala, da se bo vrnila na posestvo, in je bila pripravljena na dvoboj, toda zjutraj je prejela pismo svojega moža. Izvedela je, da so njeno mamo hospitalizirali, zato ne more več skrbeti za njene otroke. Povedala je, da bi dala vse, da bi bila oseba, ki ji je vseskozi stala ob strani, v redu. Po drugi strani bi se z veseljem vrnila na posestvo, da bi dokazala, kako močna je v resnici. Toda ni ji preostalo drugega, kot da je pohitela domov. Pred tem se je poslovila od sotekmovalcev, razlog za svoj predčasni odhod pa zaupala samo Marjani in Danijelu.