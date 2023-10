Tekmovalkam je uspelo, presenečen Marcel je prvi dvobojevalec

Moški člani družine v hiši so pričakovali, da bo za prvo dvobojevalko izbrana Mateja Šereg, a so se ušteli. Vse je presenetil Franc Rajšp, ki je glasoval za Marcela Verbiča. V družini v hlevu je prva dvobojevalka postala Suzana Bajrić.

'Mateja mora iti ven' Marcel Verbič, Žan Simonič in David Peter Sekirnik so se na trgu dogovorili, da bodo v dvoboj poslali Matejo Šereg in Klaro Vodopivec. Marcel: "Mateja mora iti ven ... Ker ko bo ona šla ven, bo tukaj veliko lepše vzdušje za vse ... Težki dve prijateljici se bosta ločili." David: "Bo prijateljska tekma, saj zato pa obstaja ta izraz." Žanu pa je predvsem prišlo prav to, da se tekmovalci 'tepejo med seboj'.

Prva dvobojevalka v hlevu je Suzana Ker sta bila Tim Novak glava, Alen Ploj pa edini preostali moški v družini so člani izbirali samo med ženskami. Tamara Talundžić je kamenček namenila Suzani Bajrić, Alen in Maja Pavlovič sta glasovala enako. Suzana je kamenček namenila Maji, Nuša Maloprav in Tim Novak pa sta Suzani dala še svoja kamenčka. Tekmovalka je tako postala prva dvobojevalka, odločila pa se je, da se bo šla sončit.

Franc poskrbi za velik preobrat V hiši je Franc Rajšp poskrbel za velik preobrat, ko je svoj kamenček dal Marcelu Verbiču. Tudi Mateja je glasovala za Marcela, David ni presenetil z glasom Mateji. Klara je glasovala za Marcela, ta je kamenček namenil Mateji. Patricija Virant je glasovala za Marcela, Žan pa je svoj kamenček dal Mateji, a je prvi dvobojevalec s štirimi glasovi postal Marcel. Marcel ni mogel verjeti, kaj je naredil Franc. Povedal je, da zaradi izdaje ni več v njihovi stranki. Timu pa se je Frančeva poteza zdela poštena, saj sta mu Marcel in Žan pred tem dala vedeti, da ni polnopraven član stranke. Poleg tega so ga enkrat že mirno poslali v areno.

David Peter Sekirnik se 'sekira' Takoj po glasovanju so se izbrani člani obeh družin sestali pri ograji. Še naprej je bila v igri sabotaža naloge, in sicer v Žanovi družini, zato da bi v areno zagotovo šel Marcel. Pogovarjali so se o kraji Žanovih načrtov, ki bi družini v hlevu prišli še kako prav. Mateji je bilo zelo všeč, da imajo niti v rokah ženske. Poleg tega so tekmovalke v Timovi družini zagrabile za delo in uspelo jim je dohiteti sosede, zaradi česar je bil še posebej zaskrbljen David. Dekleta iz njegove družine so medtem raje kovala bojni načrt. David: "Ženske nič ne delajo. Mislim, da so pokazale ta svoj pravi obraz."