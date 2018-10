Tekmovalke priznale, da se Anete bojijo

Simona in Anna sta povedali, kakšno je stanje v ženskem klanu. Vse po vrsti so nasedle Franku in Luki , ki se pretvarjata, da sta skregana, da bi videla, kakšne bodo reakcije sotekmovalcev. "Vidite, kako skupaj držimo. karkoli se zmenimo, tako ostane," je rekla Simona, Anna pa je dodala: "Ne glede na vse govorice in vse, držimo skupaj. Fantje pa čisto drugače." Zdenka se je strinjala, da so se pravi čas odločile, da držijo skupaj in da jim pri složnosti uspeva bolje kot moškim.

Aneta, strojevodja ženskega vlaka

Anna je v svojem slogu pokomentirala Aneto in njeno energijo ter jo primerjala z ostalimi dekleti: "Zdenka, Simona in Tjaša so zelo ... nedolžne. Prevzele so vlogo, recimo, da se učijo od Anete. Aneta pa jih bo nekako peljala skozi to."

Simona odprto pove, da je Aneta tista, ki vodi ženski klan ter doda, da se je ženske celo bojijo in da je prav to razlog, da ji 'slepo' sledijo: "Kakor Aneta pove, tako se potem tega načrta držimo. Ona je kot strojevodja skupine. Kot ona pove, tako je." To pa je potrdila tudi Anna, ki je dodala, da je Aneta najmočnejši člen, češ, ker ima veliko moške energije: "Ona je najmočnejši člen, ker ima veliko moške energije. Lahko je zelo vodilna na položajih, kamorkoli pride." Pa ne samo to, Anna meni, da se Anete bojijo tudi moški: "Ona lahko doseže, kar hoče. Ravno zato, ker je zelo taktna, premišljena, dela poteze za vnaprej in to jo rešuje."