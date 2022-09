Tekmovalki Kmetije tragedija vzela očeta

Monika Nastja Sotenšek je v prometni nesreči izgubila očeta, s katerim je bila zelo povezana. Po tragičnem dogodku se je zaprla vase, saj se ni mogla sprijazniti z bolečo izgubo. Brez podpore svojih najdražjih se ne bi mogla postaviti na noge.

Monika Nastja Sotenšek je dekle, ki se je na posestvu najbolj ujelo z Damijanom Forjaničem. Dozdevalo se je, da sta se romantično povezala, a na njeno željo ostajata le prijatelja, ki ju povezujejo podobne življenjske izkušnje. Oba namreč živita z bolečino in veliko praznino, ki nastane, ko ob sebi nimaš več staršev.

Monika je že kot dojenček ostala brez enega starša: "Mama me je pustila, ko sem imela približno leto in pol." Od takrat ni imela z njo nobenih stikov več. Ostal pa ji je oče, ki je skrbel zanjo in ji je pomenil vse na svetu. Toda njen največji zaklad je vzela tragedija. Monika se spominja: "V ponedeljek je šel oče normalno kot vsak dan v službo. Delal je kot kurir pri hitri pošti. Na gorenjski avtocesti je imel prometno nesrečo, ki je bila smrtna. Zaletel se je v zadnji del priklopnika stoječega tovornega vozila." V zraku so ostala vprašanja, na katera ni dobila odgovorov. Monika: "Ati je imel res veliko izkušenj kot voznik. Kaj je šlo narobe, ne bom vedela nikoli. Možno je, da je med vožnjo uporabljal telefon, možno je tudi, da je zaspal, ali pa kaj drugega."

Oče je bil njeno varno zavetje.

Tragični dogodek je bil zanjo velik šok, spominja se, da se je z očetovo smrtjo težko soočila. Če ne bi imela ob sebi svojih najdražjih, se ne bi postavila na noge. Monika: "Očetova smrt me je močno prizadela, lahko bi rekla, da se mi je srce razbilo na milijon delčkov. Nekaj časa sem rabila, da sem sploh začela verjeti, da ga res ni več med nami. Nekako sem se hotela zapreti vase, ampak hvala bogu za moje najdražje, ki mi tega niso dovolili, mi stopili ob stran in mi dali vso ljubezen in toplino, ki sem jo v tistih trenutkih še kako močno potrebovala." Vsem, ki se soočajo s tako nenadnimi, tragičnimi odhodi ljubljenih oseb, svetuje: "Naj se ne zapirajo vase in naj gredo v življenju naprej, ker bi si to prvi želeli tisti, ki so nas zapustili."

"Nekoč, nekje se spet srečamo."