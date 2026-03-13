Kmetija

Težave v raju, Urška in Žan sta se hudo sprla

Velenje, 13. 03. 2026 21.01 pred 19 minutami 3 min branja 1

Avtor:
Su.S.
Kmetija 2026

Klobuk glave družine je dobila Pia Filipčič, ki je za hlapca določila Igorja Mikiča, za deklo pa Aleksandro April. Urška Gros je za deklo imenovala Carmen Osovnikar, za hlapca pa Žana Zoreta, ki se je počutil izdanega. Vsak njun pogovor je ta dan vodil v še hujši prepir.

Klobuk za Pio Filipčič

V hlevu je bilo po odhodu Marka Baržića nenavadno tiho. Člani družine so priznali, da jim je polepšal dneve in jih zabaval s svojimi domislicami. Ema Dragišić: "Nisem si mislila, da bom kadarkoli to rekla, ampak jaz res pogrešam Marka." Slednji je v svojem zadnjem sporočilu svetoval Janu Zoretu in Jušu Čopu, naj ne sledita Igorju Mikiču, da naj se povežeta in ga izločita iz igre. Pii Filipčič je sporočil, da jo bo pogrešal: "Ne daj se, ostani močna. Zapomni si, da moraš ostati samozavestna." La Toyi Lopez je čestital za zmago, bil je ponosen nanjo: "Zdaj vidiš, da te ne smejo podcenjevati. Ne pusti, da ti pridejo do živega." Za glavo družine je imenoval Pio. Igor: "Ta svizec mora še malo žgancev pojesti, pa kislega mleka, ker on ne ve, kaj je to lojalnost, kaj je to prijateljstvo, ker skače z brega na breg. Naj me pokliče takrat, ko bo imel prave prijatelje." Pia pa je povedala, da se bo trudila za uspešno opravljeno nalogo.

'Meni ne bo nihče pral možganov'

Žan Zore je poskušal prepričati Urško Gros, naj za kmeta tedna imenuje njega ali Franca Vozla. Glavi družine se je zdelo, da poskuša z njo manipulirati: "Meni ne bo nihče pral možganov, koga bom jaz izbirala in koga ne, ker je to moja izbira in moja odločitev." Žan ji je povedal, da lahko kar spakira in se odseli iz sobe, če se ne bo pravilno odločila.

Družini bosta pripravljali drva

Gospodarica Nada je bila ob prihodu na posestvo razočarana. Srce jo je zabolelo ob pogledu na nezalite lončnice. Jezila se je tudi nad slabo očiščenim kokošnjakom, povrh vsega je med čiščenjem hleva ujela Juša in Jana. Nada: "Če bo šlo tako naprej, bom začela od sedaj naprej odštevati zlatnike." Jan ji je obljubil, da lahko pride na posestvo vsak dan, če bo on hlapec. Urškina družina je bolje poskrbela za pujske, lahko pa bi očistili lami. Skrb za živali tako ostaja najpomembnejši del tedenske naloge, sicer pa bosta družini pripravljali drva. Vsaka družina je dobila svoj kup hlodov, ki jih morata ročno razžagati na enotno dolžino in razsekati, nato pa jih zložiti v skladovnico in jo pokriti. Druga naloga je priprava štirih vrst širokih rezancev, vsake po 5 kilogramov. Izdelati so morali tudi stojala, na katerih jih bodo sušili.

Franc Vozel je kot kmet tedna prejel pet zlatnikov.
FOTO: POP TV

Franc je kmet tedna

Urškina družina se je zbrala na trgu, kjer je glava morala razglasiti kmeta tedna. Urška se je odločala taktično, izbrala je Franca. Urška: "Zaradi tega, ker mislim, da si res zasluži, zelo je priden že od prvega dneva, odkar je tu. Pomaga nam, uči nas, tako da mislim, da je to pošten naziv zanj." A računala je predvsem na to, da bo iz hišice na klancu prinesel koristne informacije.

Hlapec Žan se počuti izdanega

Glavi družin sta morali izbrati hlapca in deklo novega tedna. Pia je izbrala Aleksandro April in Igorja, zaradi česar se je jezil Jan, ki se je sam javil za hlapca, pa Pia tega ni upoštevala. Urška je za deklo določila Carmen Osovnikar, za hlapca pa Žana, ki 'zadnje čase malo plava v oblakih' in je 'malo tu, malo tam'. Žan je bil šokiran, saj je izdala njegovo zaupanje oziroma prelomila njun dogovor. Kmalu zatem je med njima izbruhnil prepir, Žan se je odločil, da bo Urško dal na hladno in se z njo ne bo pogovarjal. Žan: "Urška je samo še ena številka več na mojem seznamu." Zvečer sta se poskušala pogovoriti, a sta se še huje sprla.

Prihodnji teden bo Kmetija na sporedu od torka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

kmetija 2026 žan zore urška gros

Žan: Urška je samo ena številka več na mojem seznamu

MC King
13. 03. 2026 21.12
Mikić možganski trust za tele pajace na oddihu.
bibaleze
