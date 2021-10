Težka ločitev za Lino in Aljaža

Člani družine so presegli pričakovanja gospodarice Nade in navdušili tako njo kot njene goste. Linino in Aljaževo veselje pa je bilo kratkotrajno, kajti zaradi jutrišnjega dvoboja sta se morala ločiti.

Linina taktika Lina se je na dan, ko se je njen Aljaž moral odpraviti v kajžo, pridružila Romani in Ambrožu nesla zajtrk. Romana je tuhtala, da gre morda za njeno taktiko: "Da če slučajno pride Aljaž tja, da je že zdaj začela nositi hrano, da ne bo potem malo čudno izgledalo."

icon-expand Lina pri ograji. Se pripravlja na morebiten Aljažev poraz? FOTO: POP TV

‘Preveč sem se trudil’ Ko je Lina odšla, je Romana zaupala Ambrožu, da sta se z Nino skregali in da ne namerava več igrati posrednika med njima. Nina je povedaa, da ne bo šla k ograji, če je Ambrož ne bo poklical, on pa je prišel do zaključka: “Preveč sem se trudil.”

icon-expand Ambrož se ni počutil krivega. FOTO: POP TV

‘Na lepe oči tega nisi dobil’ Stanka je še vedno sumila, da mora Ambrož v zameno za hrano družini izdajati določene podatke. Stanka: “Na lepe oči tega nisi dobil.” Tudi Jan je bil prepričan, da imajo tekmovalci, ki so mu prinesli hrano, nekaj za bregom. Sumil je, da si pripravljajo teren, če bi slučajno sami prišli v gozd. Posebej sumljiva se mu je zdela Lina, ki pozorno posluša, zbira informacije in med člane družine vnaša nemir, pri tem pa ji pomaga njen Aljaž.

icon-expand Stanka še vedno sumi, da Ambrož nekaj skriva. FOTO: POP TV

Franc se trudi do konca Franc je ta dan poskrbel za še zadnje detajle v zvezi s tedensko nalogo, kajti Nadi je obljubil le najboljše. Ker je bil prepričan v uspeh družine, je bil zelo dobre volje, a je kasneje v vlogi režiserja predstave postal zelo glasen. Mimogrede se je sprl z Majdo, ki si je hotela vzeti odmor. Mattia se je pritoževal, da so nekateri igralci enostavno nesposobni, spet drugi so se na generalki strašno zabavali.

icon-expand Anže je Franca odnesel na generalko. FOTO: POP TV

Na posestvo pridejo gostje Gospodarica Nada je pozdravila Franca, ki ga je v vlogi glave družine videla kot 'strah in trepet'. Pohvalila ga je, ko je videla, kako je poskrbel za živali. Povedala je, da niti malo ni podvomila vanj. Pohvalila je tudi kruh, ki ga je spekla Lina: “Kot da bi ga sama spekla.” Ko so tekmovalke bogato obložile mizo, je bila prepričana, da bodo njeni gostje zelo zadovoljni. Ti so prišli na posestvo, med njihovim obhodom pa so se člani družine pripravljali na predstavo.

icon-expand Posebni gostje na posestvu, Nadini prijatelji. FOTO: POP TV

Člani družine navdušijo Gospodarica Nada se je med predstavo zelo zabavala, gostje pa tudi. Bili so mnenja, da so jo tekmovalci enkratno odigrali. Nada: “Resnično so presegli vsa moja pričakovanja.” Kmečki praznik so zaključili s pogostitvijo in si zanjo prislužili aplavz. Naloga je bila opravljena, kot se je izrazila Nada, genialno. Dodala je, da bo morala dobro premisliti, s kakšno nagrado jih bo razveselila. Je pa že tisti dan prinesla torto za Frančev rojstni dan. Eden izmed gostov je nato raztegnil meh, člani družine pa so ob zvokih harmonike veselo zapeli in zaplesali. Nada: “Moji kmetje so res čudovoti, saj boljših si sploh ne morem predstavljati.”

icon-expand Naloga je opravljena ... genialno! FOTO: POP TV

Lina in Aljaž se morata ločiti Zvečer sta se morala ločiti Lina in Aljaž, saj je moral slednji v kajžo. Lina je povedala, da nista vajena biti ločena: “Bova preživela, ker pač morava.” Ni ji bilo vseeno, da njen dragi odhaja, verjela pa je, da bo zmagal in se vrnil na posestvo. Aljaž je povedal, da bo ves čas mislil nanjo in da bo njegova največja motivacija, da se vrne. Anže pa je bil mnenja, da njega ne bo pogrešal prav nihče. Zdelo se mu je tudi, da bo v areno prišel Ambrož.

icon-expand Slovo FOTO: POP TV

Jutri enega izmed dvobojevalcev čaka presenečenje. Izvedel bo, da Ambrož ni bil sam v gozdu.