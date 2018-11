Tibor Baiee stopil v bran Anni

Anno sta v Kmetiji pred nekaj dnevi napadla Nik in Aneta , češ da samo skrbi za svoj videz in da ji je najbolj pomembno, da je lepa. Ko se je poškodoval Larin konj, naj bi se šla preobleč in uredit, sta povedala Nik in Aneta.

Na Facebooku se je oglasil Tibor Baiee, ki se ga spomnimo iz resničnostnega šova Big Brother in Masterchef Slovenija. Anno očitno pozna in ga je zmotilo, da so se tekmovalci odločili napasti njene odločitve. "Iz prve roke povem, da je Anna ena najbolj pozitivnih ljudi, kar sem jih spoznal v življenju. Je posebna, ampak v dobrem smislu," je zapisal Tibor in nadaljeval: "Živi v svojem svetu in uživa. Pleše, poje, uči plesati, uči jogo, potuje, ima super hčerkico in enega najbolj povezanih odnosov z njo. Mi pa se ubadamo in živciramo, ker je 'čudna'. Pa kaj, če je rada lepa in urejena in če ima svoj stil. Meni je prav to všeč. Kje pa piše, da je treba biti povprečen. Pomaga vsakemu, vedno in verjamem, da bi tudi Aneti, če bi bilo treba, takoj po prepiru. Zagotavljam, da nikomur noče nič slabega."