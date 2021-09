Tihi Anže ima dovolj: 'Aljaž, ti vlečeš niti'

Kmetija, ki si jo lahko že dan pred predvajanjem na televiziji ogledate na VOYO, je polna zapletov. Anže je po glasovanju o drugem dvobojevalcu seštel ena plus ena in ugotovil, da Aljaž dobro vodi igro v ozadju. To mu je tudi povedal v obraz, Aljaž pa je takoj zavzel obrambni položaj. Je bil dovolj prepričljiv, da mu bo Anže verjel, da v resnici ne manipulira tako zelo, kot si on domišlja?