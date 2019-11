Tilen pojasnil odnos med Tanjo in Janom

Tanja Balabanić in dvojčka Jan in Tilen Klobasa so bili na posestvu nerazdružljivi. Skupaj so taktizirali, skupaj so se zabavali in skupaj so tudi spali. Kako zelo povezani so bili, so dokazovali tudi potoki solz, ki so se zlivali po areni. Neutolažljiv jok smo videli dvakrat, prvič, ko bi morala tekmovanje zapustiti Tanja, drugič, ko bi morala tekmovanje zapustiti dvojčka.