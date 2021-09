Tilen je Nino povabil na zmenek in ji poskušal ukrasti poljub

23-letnega Tilna iz Rogaške Slatine je povsem očarala Nina Radi, ki se je iz bitke za srce Sanjskega moškega Gregorja Čeglaja podala novi televizijski dogodivščini naproti. Dogajanje lahko spremljate od ponedeljka do petka na POP TV, VOYO pa vam omogoča ekskluzivni enodnevni predogled vsake oddaje. Tilen ni izgubljal časa in je Nino povabil na zmenek: “Če si zainteresirana, te res vabim na en jutranji sprehod, da ti še malo razkažem kmetijo.” Nina je privolila, kasneje pa pojasnila: “Super mi je bilo, ko me je Tilen povabil na zmenek, ker deluje v redu fant. Nočem pa delati nekega ognja v strehi, ker ne vem, kakšna je dejansko zgodba med njim in Romano in nočem biti neka tretja oseba, nek problem.” Dopuščala je tudi možnost, da ima tekmovalec skrito nalogo, zato je vse jemala z rezervo.