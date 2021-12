Tilen: Midva sva par

Finalista Tilen Brglez in Nina Radi sta se med čakanjem na finalni obračun šalila, da sta par. Toda to so samo sanje mladega tekmovalca, ki je tudi v resnici čutil simpatijo do devet let starejše sotekmovalke, a se je ta zaljubila v Ambroža Vahna Kralja.

Dva dni pred superfinalom sta se finalista letošnje Kmetije, Nina Radi in Tilen Brglez, srečala v gozdu, kjer sta obelodanila, da sta par. Tilen: "In jaz sem moral zelo veliko požreti, ko se je ona z Ambrožem dol dala." A se je izplačalo, je dodal, saj sta prišla tako daleč in sta sedaj v finalu. Nina je nadaljevala, češ da sta se dogovorila, da bosta igrala nevpadljivo igro, da bosta nevtralna in ne bosta skakala drug po drugem. icon-expand Tilen in Nina sta se malo šalila ... FOTO: POP TV Toda v resnici lahko Tilen o tem, da je Nina njegovo dekle, samo sanja in se šali. Kot že veste, sta finalistka in Ambrož Vahen Kralj ostala par tudi po koncu snemanja. V nocojšnji oddaji boste lahko videli, kako je Kralj svojo kraljico razvajal z masažo. Kmetija bo na sporedu še danes in jutri ob 21. uri na POP TV, v ponedeljek pa ne zamudite superfinala. icon-link Kmetija FOTO: POP TV