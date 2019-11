Tilen ni več zaljubljen v Nives, na pravo ljubezen še čaka

Tilen Klobasa se je na posestvu zaljubil šestkrat v isto žensko. To ni bila Sara Rutar, ki ga ima za najlepšega tekmovalca na posestvu, pač pa gostja Nives Orešnik. Na zmenku je postavni vaditeljici in fotomodelu delil komplimente, ji obljubljal potovanje na Bali in ji celo hotel ukrasti poljub. Morda je škoda, da do slednjega ni prišlo, kajti videti je bilo, da se Nives ne bi branila. Tilen samozavestno: "Katera pa bi se branila?"