Tilen obljube najverjetneje ne bo držal

Karin bo Ginu in Tilnu skupaj s Tjašo namignila, da je čas, da se v dvoboj poda eden od njiju. Dogajanje lahko spremljate tudi na VOYO, ki omogoča ekskluzivni enodnevni predogled. Dvoboja si ne želita ne Gino in ne Tilen, zato bosta sklenila, naj o tem odloči preprosta otroška igra 'kamen, škarje in papir'. Pa se bosta oba držala dogovora?