Tilen po zmagi: Lahko dosežem vse, kar si želim

Zmagovalec letošnje sezone šova Kmetija je postal komaj 23-letni Tilen Brglez. Zapomnili si ga bomo po njegovem smislu za humor, nekonfliktnosti, delavnosti. Kaj pa sam pravi o šovu, zmagi in ciljih?

icon-expand Pred finalno areno je superfinaliste čakal preizkus v znanju pratike. FOTO: POP TV

23-letni vzgojitelj iz Rogaške Slatine, Tilen Brglez, se je v šov Kmetija prijavil, da osvoji nagrado in ne, da bi se zapletal v razmerja, se prepiral in zapletal v razne konflikte. Svojo pot je prehodil več kot odlično in naposled v superfinalu zbral vso svojo energijo, premagal konkurentki Nino Radi in Karin Lipovnik, zmagal v areni in domov odnesel glavno nagrado v višini kar 50.000 evrov in laskavi naziv zmagovalec Kmetije 2021. Kako se je zapletalo in razpletalo dogajanje na letošnji Kmetiji, si lahko ogledate kadarkoli na VOYO. Tilen je takoj po koncu šova že pokazal svojo zabavno in podjetno plat ter se lotil koledarja s svojimi 'Breskvicami', sicer pa je pred njim še mnogo stvari, ki bi jih rad dosegel.

Čestitke za finalno areno! Kakšni so občutki? Občutki so nori. Prav to se dogaja, kar sem si želel. Uresničile so se mi sanje in sedaj lahko grem novim zmagat naproti. Kaj je bila tista glavna stvar, ki te je gnala skozi šov do zmage? Gnala me je motivacija in od samega začetka sem vedel, da moram zmagati. Za to so bili krivi moji prijatelji in družina, saj sem se jim res želel dokazati.

Zdi se, da si bil že od začetka usmerjen v zmago. Je bila tvoja nevtralnost del taktike ali si tudi sicer takšen? Že od samega začetka sem imel v glavi to, da moram zmagati. Del moje taktike je bilo to, da sem skozi celotno Kmetijo marljiv, priden pri delu, da se ne prepiram in da se ne zapletam z dekleti. Kaj meniš, da je tisto, kar te je pripeljalo do zmage? Mislim, da je to tista nora želja po zmagi in da sem to, kar sem. Te je Kmetija kako spremenila? Ne, Kmetija me ni spremenila. Dala mi je še dodatno motivacijo, zaupanje vase in dala mi je vedeti, da res lahko dosežem vse, kar si želim.

icon-expand Kmetija 2021 FOTO: POP TV

Na malih zaslonih smo videli zabavnega Tilna, presenetil si tudi, ko si pokazal glasbeni talent. Ja, svojo družbo vedno rad zabavam. Raje jih nasmejim, kot pa spravim v slabo voljo. Že od malih nog sem v glasbenih vodah. Sedaj malo manj, ker se bolj posvečam motokrosu. Katera je po tvoje največja stvar, ki si jo ušpičil? Moja največja stvar v Kmetiji je bila, ko sem Majdi pobarval kamenček v zeleno in jo s tem nahecal, da je našla kamenček, kateri ji bo pomagal v sami igri.

Izdal si koledar BRESKVICE, skodelice. Kaj se še obeta pod tem imenom? Svoj koledar in šalčke sem izdal samo zato, da bi me lahko imela vsaka slovenska breskvica doma (hehe). S tem koledarjem hočem nasmejati ljudi in jim polepšati vsak dan, ko bodo pogledali nanj. Obeta pa se še ena pesem, ki bo posneta z eno znano osebo. Več pa zaenkrat še ne smem razkriti. Pustite se presenetiti. Kaj pa motokros? Tik pred vstopom na Kmetijo si zmagal na dirki. Kakšni so tvoji cilji v tem športu? Ja, motokros sem sedaj dal na premor. Sem se pa že začel fizično pripravljati na drugo sezono. Upam, da bo tudi tokrat sezona brez poškodb. Letos mi je malo zmanjkalo, da bi postal prvak Zagorskega prvenstva, saj se zaradi Kmetije nisem mogel udeležiti zadnjih dveh tekem. Tako, da drugo leto spet ciljamo na stopničke in napadamo na polno.

icon-expand Tilen Brglez FOTO: Ana Gregorič

Kako boš izkoristil svojo prepoznavnost? Svojo prepoznavnost bom poskusil čim bolj izkoristiti in iz tega čim več potegniti. In če se vrnemo h Kmetiji: Videti je bilo, da te prav noben prepir ni pretirano ganil. Si tak tudi v zasebnem življenju? Jaz se z drugimi ljudmi res ne obremenjujem. Jaz vedno rečem, da mora vsak najprej pred svojim pragom pomesti. Vedel sem, da bo vsak igral svojo igro in imel svojo taktiko. Pustil sem jim to veselje, itak se je vedelo, kdo bo na koncu zmagal (hehe). Kaj meniš o vseh taktiziranjih, obrekovanjih? Jaz sem izbral tako taktiko, da svoje taktiziranje zadržim zase. Se mi zdi, da če bi še kdo od igralcev zadržal taktiko zase, bi lahko prišel dlje. Te lahko pričakujemo še v kakšnem šovu? Ponovno v Kmetiji, glede na to, da so odprte prijave? Ne vem, kaj se bo zgodilo, težko rečem. Odvisno od situacije, ne upam nič reči.

icon-expand Kmetija 2021 FOTO: POP TV

Kaj pa Sanjski moški? Tam bi bil srečen med 'breskvicami'. Se mi zdi, da sem pregrd za sanjskega moškega (hehe). Kakšno sporočilo za tiste, ki razmišljajo, ali bi se prijavili v katerega izmed šovov? Če mislijo, da je pravi trenutek, naj se prijavijo. Res pa je to ena težka preizkušnja, kjer moraš biti močan. Po mojem mnenju ni za vsakogar. Vse epizode šova Kmetija si lahko ponovno ogledate na VOYO.

icon-link Kmetija FOTO: POP TV