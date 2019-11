Tilen preseneti Jana: Kako sem jaz neumen!

V tokratni oddaji Kmetija se bo vse vrtelo okoli izbora prvega dvobojevalca. Jan in Tilen Klobasa to zagotovo ne bosta, saj imata kot glavi družine po zaslugi Danijela Friglja imuniteto. Sicer se Jan ta teden želi znebiti Toma Zupana, ki se mu je zameril. Vprašanje pa je, ali mu bo to tudi uspelo, glede na to, da se je na posestvu oblikoval nov klan, ki deluje proti njemu.